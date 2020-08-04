Военная академия Одессы будет обучать двум новым специальностям

Военная академия Одессы в новом учебном году будет обучать по двум новым специальностям.
Курсантов наберут на обучение транспортной логистике и разведывательно-информационной работе.
Об этом сообщил сайт Министерства обороны Украины.
Однако отмечается, что самый большой конкурс среди абитуриентов на традиционные боевые специальности: военная разведка, десантные войска, морская пехота. На эти направления конкурс среди поступающих доходит до 5-ти человек на одно место.
Ранее одесские университеты попали в ТОП-20 рейтинга вузов Украины.
Фото: Правда за Одессу