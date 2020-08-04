Военная академия Одессы будет обучать двум новым специальностям

Обираємо коледж для дитини. Чотири варіанти і умови вступу Навчання в коледжі має багато переваг: дитина зможе краще зрозуміти обрану професію, отримає теоретичні і практичні знання, а якщо вирішить продовжувати навчання, то в університет можна буде вступити на пільгових умовах. Рекомендуємо чотири коледжі в Одесі, куди можна подати документи цьогорічним випускникам. ПОДРОБНЕЕ

В Одессе закроют несколько вечерних школ Новое законодательство не предусматривает такой вид учреждений, как вечерняя школа, поэтому придется их закрыть — ликвидации подлежат сразу четыре заведения — школы №3, №25, №24 и №19. ПОДРОБНЕЕ