Пенсии переселенцев: когда погасят долги по выплатам?

Кабинет Министров принял Постановление № 1165 от 10 ноября 2021 года, которым утвержден соответствующий порядок. О принятии этого документа сообщила новый министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. По ее словам, долги намерены погасить долги по пенсиям переселенцам в течение двух лет, начиная со следующего года. Всего для этого потребуется около 12 миллиардов гривен.

Неполученные пенсии переселенцев заморозили

Новое постановление коснется не всех. Чтобы понять, о каких именно долгах идет речь, немного углубимся в историю вопроса.

Согласно статье 46 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», начисленные суммы пенсии, на выплату которых пенсионер имел право, но не получил своевременно по собственной вине, выплачиваются за прошлое время, но не более чем за три года до дня обращения за получением пенсии. В этом случае часть суммы неполученной пенсии, но не более чем за 12 месяцев, выплачивается единовременно, а остальная сумма выплачивается ежемесячно равными частями, не превышающими месячного размера пенсии.

До определенного времени эта норма касалась и пенсионеров, которые, начиная с 2014 года, приезжали с неподконтрольных Украине территорий. Люди, например, из Донецка или Луганска, из-за боевых действий какое-то время не могли получать украинскую пенсию. Зарегистрировавшись на подконтрольной Украине территории как переселенцы, такие пенсионеры могли переоформить пенсию и получить выплаты за прошлое время. Но с 2018 года «лавочку прикрыли» – была принята дискриминационная норма, согласно которой выплаты переселенцам возобновлялись только с текущей даты, то есть с момента подачи заявления, а выплаты за прошлое время замораживались. Речь идет о «Порядке назначения (восстановления) социальных выплат внутренне перемещенным лицам», утвержденном Постановлением Кабинета Министров № 365 от 8 июня 2016 года (с изменениями на основании Постановления № 335 от 25.04.2018 г.).

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Игра слов и печальный итог

Сравним нормы, прописанные в разное время.

Пункт 15 указанного Порядка в изначальной редакции 2016 года:

«Орган, осуществляющий социальные выплаты и структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения, на основании решения комиссии назначает (восстанавливает) такую социальную выплату с месяца, в котором поступило заявление внутренне перемещенного лица, и осуществляет возврат сумм недополученных социальных выплат за прошлый период в соответствии с законодательством».

Пункт 15 этого же Порядка после изменений 2018 года:

«Орган, осуществляющий социальные выплаты, на основании решения комиссии назначает (восстанавливает) такую социальную выплату с месяца, в котором поступило заявление внутренне перемещенного лица. Суммы социальных выплат, не выплаченные за прошедший период, учитываются в органе, осуществляющем социальные выплаты, и выплачиваются на условиях отдельного порядка, определенного Кабинетом Министров Украины».

Из-за изменения указанного пункта с 2018 года внутренне перемещенные лица фактически потеряли право на получение выплат за прошлое время, так как «отдельный порядок» тогда принят не был. И вот спустя три с половиной года появилась надежда на справедливость – тот самый Порядок наконец-то утвержден.

Почти

1,5 млн

человек

имеют статус внутренне перемещенного лица.

Появилась призрачная надежда

Что же предусматривает новое постановление? Главное – начать осуществлять выплаты тем, перед кем образовались долги. То есть речь идет о пенсионерах-переселенцах, которые обращались за возобновлением своих выплат после 25 апреля 2018 года и не получили деньги за предыдущие периоды.

Выплаты должны осуществляться постепенно – ежемесячно — в размере одного прожиточного минимума, установленного на 1 января текущего года, вместе с текущим размером пенсии до полного погашения задолженности. Это же постановление позволяет начать выплачивать задолженность по тем судебным делам, которые переселенцы выиграли у Пенсионного фонда, но деньги получить все равно не смогли. Кроме того, появилась возможность вернуться к вопросу выплаты пенсий, недополученных родственниками в связи со смертью пенсионеров из числа переселенцев.

При этом в постановлении сразу сделана оговорка, что если денег в бюджете хватать не будет, то размер ежемесячной выплаты может быть урезан. Но настораживает другое. По словам министра реинтеграции, для реализации нового постановления в Пенсионном фонде должны еще разработать механизм, в соответствии с которым будет доначисляться задолженность. То есть в ближайшем будущем могут возникнуть новые непредвиденные препятствия. Ну и в конечном итоге пока остается нерешенным вопрос задолженности перед остальными пенсионерами, которые остались жить на неподконтрольных территориях. Задолженность перед ними, по заверениям самой Ирины Верещук, составляет около 90 миллиардов гривен. По ее словам, по состоянию на 2014 год, на неподконтрольных территориях был зарегистрирован 1 миллион 278 тысяч пенсионеров. Половина из них (630 тысяч) находится на учете как внутренне перемещенные лица. Как быть с остальными, не верифицированными пенсионерами, до конца не знают и в самом правительстве, хотя уверяют, что определенный законопроект уже дорабатывают.

Сергей Коробкин

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