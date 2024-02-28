Новости Одессы и Одесской области

На сколько вырастут пенсии с 1 марта?

На сколько вырастут пенсии с 1 марта?

С 1 марта этого года состоится индексация пенсий. Согласно решению правительства, пенсии будут повышены почти на 8%.

По словам главы правительства Дениса Шмыгаля, средний размер повышения составит 322 грн, а средняя пенсия вырастет до 5717 грн. Индексация коснется более 10 млн граждан: 9,5 млн гражданских пенсионеров, около 600 тысяч пенсионеров силовых ведомств, почти 100 тысяч чернобыльцев.

Читайте также: В марте должны увеличить пенсии: насколько, и какие еще изменения произойдут

Кроме того, с 1 апреля автоматически пересчитают пенсии для 654 тысяч работающих пенсионеров с учетом обновленного страхового стажа.

Ранее мы рассказывали, на сколько вырастут военные пенсии с 1 марта.

Вы также можете узнать: Какие пенсии платят в Украине.

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