По улице Канатной, №7, находится один из красивейших домов Одессы. Это доходный дом Николая Короне, владельца знаменитого ресторана в Александровском парке.

В 1899 году Кузьминский, владелец участка по Канатной, 7, продал его купцу 1-й гильдии Николаю Короне, который построил там дом с флигелем и внутренним двором. Строительные работы велись с 1900 по 1903 год, а архитекторами, которые создали это удивительное здание, были Моисей Линецкий и Генрих Лонский. Последний жил совсем рядом с участком, который приобрел Короне, и старался брать заказы неподалеку от дома.

Построен дом в стиле модернизированной эклектики, с элементами ренессанса и барокко. Возведение самого здания было полностью закончено в 1901 году, а вот флигель строили дольше — до 1903 года.Короне довелось владеть новым зданием сравнительно недолго — через семь лет он умер, и дом достался в наследство его жене Наталье.

Полуподвальные окна дома ограждены кованой решеткой с неповторимым рисунком. Предполагается, что это ограждение стало одним из первых в Одессе образцов кузнечного искусства, созданных в стиле модерна. Решетками с заклепками декорированы также лоджии. Интересно, что такое переплетение прутьев, какое использовалось при их изготовлении, чаще всего можно было увидеть в оформлении ворот.

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Что касается второго этажа, то, по замыслу архитекторов, лоджии там были открытыми, однако сейчас их остеклили, превратив в огромные окна. Под ними можно увидеть лепные изображения невиданных творений, образы которых, скорее всего, были выдуманы самими архитекторами, так как они не похожи ни на одно мифическое существо.

В годы Второй мировой войны, во время авианалета, часть здания была разрушена, однако фасад не получил серьезных повреждений и сохранился до нашего времени почти без изменений.

Источник: all.archodessa.com

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