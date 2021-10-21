Новые правила: где и как в Одессе получать инсулин?

С 1 октября 2021 года в Украине действуют новые правила выписки рецепта и получения инсулина.
Теперь жизненно необходимый инсулин предоставляется по электронному рецепту на основе индивидуального плана лечения, а получать лекарство можно в любом городе.
В чем нововведения при получении инсулина?
Программа предоставления инсулина предусматривает такие изменения:
- информация об инсулинозависимых пациентах будет храниться в электронной системе здравоохранения. Это обеспечит прозрачность и контроль системы распределения медпрепаратов;
- для каждого пациента врач-эндокринолог разработает индивидуальный план лечения, на основе которого планируется предоставлять препараты;
- меняются категории пациентов, в том числе добавлена категория для больных с функциональными нарушениями верхних конечностей травматического или неврологического характера;
- меняется механизм расчета предельных оптово-розничных цен, что приведет к снижению цены на препараты инсулина.
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Как получить инсулин?
Предполагалось, что еще с 1 июля 2021 года НСЗУ начнет отвечать за программу реимбурсации инсулина. Но из-за неготовности врачей работать с Е-системой здравоохранения переход отложили до 1 октября.
Отныне получить инсулин можно будет в любой аптеке Украины, но для начала нужно обязательно обратиться к эндокринологу. Записаться следует к тому врачу, который привязан к центру семейной медицины, где у вас заключена декларация.
Эндокринолог выпишет план лечения, на основании него — электронный рецепт, с помощью которого можно будет получить лекарства в аптеке.
С планом лечения можно обратиться и к семейному врачу, который также имеет право выписать электронный рецепт.
Кому инсулин положен бесплатно?
Бесплатно получить инсулин в любой форме могут получить:
- дети до 18 лет,
- беременные,
- студенты до 25 лет,
- люди с проблемами зрения или верхних конечностей в любой форме.
Остальные — во флаконах бесплатно, но если хотите картридж или шприц-ручку, то придется доплатить около 15% от стоимости.
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