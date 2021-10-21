Новости Одессы и Одесской области

Новые правила: где и как в Одессе получать инсулин?

Новые правила: где и как в Одессе получать инсулин?

С 1 октября 2021 года в Украине действуют новые правила выписки рецепта и получения инсулина.

Подписаться

Теперь жизненно необходимый инсулин предоставляется по электронному рецепту на основе индивидуального плана лечения, а получать лекарство можно в любом городе.

В чем нововведения при получении инсулина?

инсулин диабет

Программа предоставления инсулина предусматривает такие изменения:

  • информация об инсулинозависимых пациентах будет храниться в электронной системе здравоохранения. Это обеспечит прозрачность и контроль системы распределения медпрепаратов;
  • для каждого пациента врач-эндокринолог разработает индивидуальный план лечения, на основе которого планируется предоставлять препараты;
  • меняются категории пациентов, в том числе добавлена категория для больных с функциональными нарушениями верхних конечностей травматического или неврологического характера;
  • меняется механизм расчета предельных оптово-розничных цен, что приведет к снижению цены на препараты инсулина.

Ранее мы рассказывали о том, как получить бесплатные лекарства в Украине.

Как получить инсулин?

Предполагалось, что еще с 1 июля 2021 года НСЗУ начнет отвечать за программу реимбурсации инсулина. Но из-за неготовности врачей работать с Е-системой здравоохранения переход отложили до 1 октября.

Отныне получить инсулин можно будет в любой аптеке Украины, но для начала нужно обязательно обратиться к эндокринологу. Записаться следует к тому врачу, который привязан к центру семейной медицины, где у вас заключена декларация.

Эндокринолог выпишет план лечения, на основании него — электронный рецепт, с помощью которого можно будет получить лекарства в аптеке.

С планом лечения можно обратиться и к семейному врачу, который также имеет право выписать электронный рецепт.

Кому инсулин положен бесплатно?

инсулин диабет

Бесплатно получить инсулин в любой форме могут получить:

  • дети до 18 лет,
  • беременные,
  • студенты до 25 лет,
  • люди с проблемами зрения или верхних конечностей в любой форме.

Остальные — во флаконах бесплатно, но если хотите картридж или шприц-ручку, то придется доплатить около 15% от стоимости.

Ранее мы рассказывали о том, где бесплатно делают операции в Одесской области (список больниц).

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить