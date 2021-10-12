Инструкция «Одесской жизни»: как сэкономить на лекарствах?

Большая часть людей с возрастом ходят в аптеку так же часто, как и на работу. То голова болит, то суставы крутит, а если есть хронические заболевания – деньги из кошелька плавно перетекают фармацевтам. Другими словами, расходы на поддержание здоровья значительные, а в итоге приходится экономить на продуктах или предметах первой необходимости.

«Можно ли получить необходимые лекарства бесплатно или купить с доплатой?» – написал нам на электронную почту Олег Гончаров. Этот же вопрос волнует и других наших читателей, особенно тех, кто проживает в маленьких городах, селах и поселках. На самом деле программы по льготному обеспечению лекарствами есть, и их несколько.

«Доступных лекарств» стало больше

С 2017 года действует программа реимбурсации (возмещения) «Доступные лекарства». Благодаря этому пациенты могут получить в аптеке необходимые препараты бесплатно или с доплатой, остальное аптекам возмещает государство. Механизм реимбурсации распространяется на сердечно-сосудистые заболевания, диабет второго типа и бронхиальную астму.

В августе вступил в силу обновленный Реестр лекарственных средств, подлежащих реимбурсации. В него вошло 292 препарата, из них 16 – для лечения бронхиальной астмы, 51 – для лечения сахарного диабета второго типа, 27 – для первичной и вторичной профилактики инфарктов и инсультов, 198 – для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Из 292 бесплатными для пациентов являются 70 препаратов. Самое дешевое лекарство, стоимость которого полностью возмещает государство, стоит 6,28 гривни, самое дорогое – 548,19 гривни.

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27 сентября Минздрав утвердил еще один Реестр лекарственных средств, подлежащих реимбурсации.

В новый Реестр включены 138 лекарственных средств, предназначенных для лечения сахарного и несахарного диабета, а также расстройств психики и поведения, эпилепсии, из них:

5 препаратов для лечения несахарного диабета (м еждународное непатентованное название ( МНН) «Дезмопрессин») – все бесплатные;

МНН) «Дезмопрессин») – все бесплатные; 57 – для лечения расстройств психики и поведения, эпилепсии, из них 18 – бесплатные (МНН — «Амитриптилин», «Вальпроевая кислота», «Галоперидол», «Карбамазепин», «Клозапин», «Ламотриджин», «Рисперидон», «Флуоксетин»);

76 – это препараты инсулина и аналоги для инъекций быстрого, среднего и длительного действия, в том числе 47 бесплатных для пациентов.

Оба названных реестра лекарственных средств, подлежащих реимбурсации, действуют одновременно. Напомним, что получить препараты по программе «Доступные лекарства» пациенты с диабетом или расстройством психики, как и все остальные, могут только по электронному рецепту. В данном случае рецепт оформляется врачом (эндокринологом, неврологом или психиатром) на основании индивидуального плана.

Узнать адреса аптек, где реализуют лекарства по государственной программе, можно у врача или по бесплатному номеру контакт-центра Национальной службы здоровья: 16-77.

ВАЖНО! Без декларации с семейным врачом воспользоваться программой «Доступные лекарства» невозможно.

Программа для льготников

Кроме программы реинбурсации, существует программа предоставления лекарств бесплатно или со скидкой для льготных категорий населения (Постановление Кабинета Министров № 1303 от 17 августа 1998 года (в редакции от 14.08.2021 г.). Ею можно воспользоваться при наличии определенных заболеваний, таких как: онкологические и гематологические, диабет (сахарный и несахарный), ревматизм и ревматоидный артрит, психические заболевания (лицам с инвалидностью первой и второй групп), бронхиальная астма, болезнь Паркинсона и т.д.

При амбулаторном лечении лекарственные препараты должны быть бесплатными для следующих категорий пациентов:

• независимо от размера среднемесячного совокупного дохода семьи:

дети в возрасте до трех лет;

участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, пострадавшие участники Революции Достоинства и лица, на которых распространяется действие Закона «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты»;

лица, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы, отнесенные к категориям 1 и 2, а также несовершеннолетние дети умерших лиц категорий 1 и 2;

несовершеннолетние дети умерших чернобыльцев категорий 1 и 2, смерть которых связана с Чернобыльской катастрофой;

пенсионеры и лица с инвалидностью, которые получают минимальный размер пенсии по возрасту, по инвалидности или по потере кормильца (кроме лиц, получающих пенсию по потере кормильца на детей);

лица с инвалидностью и лица, получающие государственную социальную помощь, назначенную вместо пенсии по Закону Украины «Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине»;

ветераны военной службы, органов внутренних дел, налоговой милиции, государственной пожарной охраны, Государственной криминально-исполнительной службы, службы гражданской защиты, Государственной службы специальной связи и защиты информации, согласно Закону Украины «О статусе ветеранов военной службы, ветеранов органов внутренних дел, ветеранов Национальной полиции и некоторых других лиц и их социальной защите».

Ранее мы рассказывали о том, какими могут быть предельные наценки на лекарства в Украине.

• если размер среднемесячного совокупного дохода семьи за предыдущие шесть месяцев не превышает величины дохода, который дает право на налоговую социальную льготу (то есть не превышает 3180 гривен):

дети из многодетных семей;

лица, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы, отнесенные к категории 3;

участники войны, лица, имеющие особые заслуги перед Родиной;

жертвы нацистских преследований;

жены (мужья) умерших жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью по общему заболеванию, производственной травме или по другим причинам, не вступившие в повторный брак;

лица, имеющие особые трудовые заслуги перед Родиной;

несовершеннолетние дети умерших граждан из числа чернобыльцев категории 3, смерть которых связана с Чернобыльской катастрофой;

лица, которые работали с момента аварии на ЧАЭС до 1 июля 1986 года не менее 14 календарных дней или не менее трех месяцев на протяжении 1986-1987 гг. за пределами зоны отчуждения на работах с особо вредными условиями труда (по радиационному фактору), и эти работы выполнялись по правительственным заданиям.

При амбулаторном лечении лекарственные препараты с оплатой 50% их стоимости должны отпускаться по рецептам врачей для следующих категорий граждан:

дети в возрасте от трех до шести лет;

лица с инвалидностью первой и второй групп, согласно Закону Украины «Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине»;

реабилитированные лица, которые стали лицами с инвалидностью вследствие репрессий или являются пенсионерами;

почетные доноры Украины и граждане Украины, награжденные знаком «Почетный донор СССР».

ВАЖНО! Бесплатный отпуск лекарственных средств по названным выше заболеваниям возможен только при амбулаторном лечении основного заболевания, по которому пациенту предоставлены льготы. И, конечно, при наличии рецепта от врача.

Еще 427 наименований лекарств бесплатно. Где их получить?

Еще один документ, который нельзя обойти, – Национальный перечень основных лекарственных средств (далее – Нацперечень), утвержденный Постановлением Кабинета Министров № 333 от 25 марта 2009 года (в редакции от 15.04.2021 г.).

Нацперечень содержит 427 лекарственных средств с доказанной эффективностью, которые применяются в лечении сердечно-сосудистых заболеваний, болезней органов дыхания, инфекционных заболеваний, болезней костно-мышечной системы, хронических заболеваний почек и т.д. Они закупаются учреждениями здравоохранения за счет государственного и местных бюджетов. И воспользоваться ими может любой пациент при получении как экстренной, так и первичной медицинской помощи. Для пациентов, которые лечатся в больнице, лекарства из Нацперечня должны предоставлять бесплатно на весь период пребывания в стационаре – уточняют в Минздраве.

Ознакомиться с перечнем бесплатных лекарств можно на сайте natsperelik.com.ua. Эта информация также должна размещаться на информационных стендах больницы, на официальных сайтах региональных департаментов и управлений здравоохранения.

Кроме того, в разных населенных пунктах есть местные программы обеспечения пациентов лекарствами (узнать об этом можно у своего врача). При этом местные органы власти могут закупать препараты вне Национального перечня основных лекарственных средств, если, конечно, в бюджете на это есть деньги.

ВАЖНО! Если в больнице не предоставляют бесплатные лекарства из Национального перечня, можно обратиться с жалобой к главврачу учреждения и к руководству местного департамента здравоохранения.

Ольга Новикова

Ранее мы рассказывали о том, как будут бороться с поддельными лекарствами в Украине.