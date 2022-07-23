Новости Одессы и Одесской области

Инсулин: бесплатно или с доплатой?

Инсулин: бесплатно или с доплатой?

С началом военной агрессии россии против Украины пациенты с сахарным диабетом получали инсулин бесплатно. Планировалось, что такая льгота будет действовать на весь период военного положения.

Но Кабмин вернул довоенный механизм.

С середины июля 29 препаратов инсулина аптеки уже отпускают с доплатой. Как и до войны, она составляет 15% от розничной стоимости лекарства.

Полностью безвозмездными остаются 47 препаратов. Их можно получить по электронному или, если врач не имеет доступа к электронной системе, бумажному рецепту.

Ранее сообщалось, что все 47 препаратов инсулина, включенные в Реестр лекарственных средств, подлежащих реимбурсации по Программе медицинских гарантий, теперь полностью бесплатны на период действия военного положения.

Читайте также: Где получить инсулин в военное время: адреса аптек

Кроме того, напомним, что с 1 августа 2022 года купить антибиотики в украинских аптеках можно будет только по электронному рецепту.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить