Инсулин: бесплатно или с доплатой?

С началом военной агрессии россии против Украины пациенты с сахарным диабетом получали инсулин бесплатно. Планировалось, что такая льгота будет действовать на весь период военного положения.
Но Кабмин вернул довоенный механизм.
С середины июля 29 препаратов инсулина аптеки уже отпускают с доплатой. Как и до войны, она составляет 15% от розничной стоимости лекарства.
Полностью безвозмездными остаются 47 препаратов. Их можно получить по электронному или, если врач не имеет доступа к электронной системе, бумажному рецепту.
Ранее сообщалось, что все 47 препаратов инсулина, включенные в Реестр лекарственных средств, подлежащих реимбурсации по Программе медицинских гарантий, теперь полностью бесплатны на период действия военного положения.
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Кроме того, напомним, что с 1 августа 2022 года купить антибиотики в украинских аптеках можно будет только по электронному рецепту.