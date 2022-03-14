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Все инсулины по рецепту будут отпускать бесплатно

Все инсулины по рецепту будут отпускать бесплатно

Все 47 препаратов инсулина, включенные в Реестр лекарственных средств, подлежащих реимбурсации по Программе медицинских гарантий, теперь полностью бесплатны на период действия военного положения.

Рецепты

Об этом сообщила Национальная служба здоровья Украины.

Служба здоровья будет возмещать аптекам полную стоимость отпущенного инсулина. Соответствующее постановление правительство приняло 12 марта. И теперь те пациенты, которые раньше оплачивали стоимость инсулина, сейчас смогут получать его бесплатно.

Напомним, ранее были приняты изменения, позволившие в условиях военного положения получать инсулин как по электронному, так и бумажному рецепту. Соответственно, аптеки, отпускающие «Доступные лекарства», принимают и бумажные, и электронные рецепты и выдают назначенный инсулин при наличии.

Чтобы узнать, где есть инсулин, зайдите по ссылке https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qyt8gy8oc6M6aBqmnDRVjTLOYUtYgj1yg0iQ3vquPlE/edit#gid=1139995851

Как получить рецепт на инсулин?

  1. Посетить эндокринолога, который составит индивидуальный план лечения. В нем врач назначит тип и дозировку инсулина и внесет эти данные в электронную систему здравоохранения.
  2. Первичный рецепт может выписать только эндокринолог. В дальнейшем рецепт может выписать и семейный врач, но только по установленному эндокринологом плану лечения.
  3. Если требуется коррекция лечения и изменение дозы или вида инсулина, нужно вновь посетить эндокринолога.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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