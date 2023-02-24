Грозит ли Одессе «ядерная бомба» из Приднестровья

Российская пропаганда сейчас разгоняет истерику про готовящееся «вторжение» ВСУ в Приднестровье и грозится в ответ взорвать склады в Колбасной. Опасно ли это для Одессы?

Ситуацию прокомментировал Александр Коваленко, военный эксперт и аналитик.

Александр Коваленко считает, что на самом деле сама россия готовит вторжение в Молдову, а мифическую угрозу «ПМР» со стороны Украины может использовать как повод.

«Вторжение» ВСУ в Приднестровье — повод для россии напасть на Молдову

С другой стороны российских войск в «ПМР» и сил местных формирований недостаточно для такой операции как захват страны, особенно если на помощь Молдове придут ВСУ.

«Их контингента, а также НВФ «ПМР» хватит для того, чтобы захватить ряд населённых пунктов и городов в Молдове и провести силовую операцию в Кишинёве, но критически не хватит для того, чтобы противостоять ВСУ. Надеяться только на то, что ВСУ не вмешаются — глупо. Поэтому пошла волна о подрыве Колбасной», — говорит Коваленко.

На складах Колбасной в настоящее время находится от 19 тыс до 22 тысяч тонн боеприпасов разной номенклатуры. Просто для понимания, 19 тысяч тонн, например, 152-мм снарядов — это около 380 тысяч выстрелов, что в свою очередь сопоставимо с почти 3 месяцами беспрерывной работы артиллерии.

Но, по мнению эксперта, все это утрировано, потому что на складах там не только артиллерийские снаряды, но и патроны, мины, авиационные бомбы, танковые выстрелы. И всю эту массу сравнивают со взрывным эффектом от атомной бомбы в 10 килотонн.

«Ядерная бомба» в Колбасной не такая опасная как это представляют

«То есть, в случае оказания помощи Молдове Украиной, суицидалы могут взорвать Колбасную?», — задается вопросом Александр Коваленко.

И продолжает: «В какой-то степени это может показаться логичным, ведь оказывая помощь Молдове, ВСУ в обязательном порядке зачистят Приднестровье и 100% запросят у Кишинёва добро на вывоз боеприпасов с Колбасной. Иными словами, да не достанься ты никому или, лучше оставайтесь в стороне вообще!»

Подрыв складов в Колбасной не так страшен, как может показаться на первый взгляд. И сравнение со взрывом от ядерной бомбы в 10 килотонн весьма натянутое. Тому есть несколько причин:

Во-первых, потому что склад если и взорвут, то не единым импульсом, а по цепной реакции, поэтому всплеск энергии будет меньший чем 10 килотонн.

Во-вторых, значительная часть боеприпасов находится под землёй, а потому, внешний эффект будет погашен именно этим фактором.

В-третьих, и это самое главное, самый большой вред будет нанесён самой непризнанной клоаке (Приднестровью – ред.).

Подрыв Колбасной уничтожит не Одессу, а Приднестровье

А ведь рядом со складами находятся Цементный и Металлургический заводы — в Рыбнице, одни из немногих предприятий в «ПМР» которые хотя бы работали до 2022 и являются объектами в поле интересов местной олигархической монополии «Шериф». То есть, такой сценарий явно не устроит местные «элиты».

Но, куда важнее то, что на территории заводов размещены могильники с радиоактивными отходами, которые не желательно беспокоить. То есть, в Колбасной должна быть тишь да гладь, что в интересах самих же российских оккупантов и их агентов, ведь в противном случае будет хуже им же.

Поэтому Александр Коваленко приходит к выводу, что у командования российских оккупачионных войск сейчас «нешуточный тремор ручонок». Ведь ситуация их подводит к действиям, но последствия этих действий не вселяют оптимизма, а как-раз наоборот – «со всех сторон одно сплошное фиаско».

Читайте также: