Жителей Приднестровья агитируют служить в российской армии

В так называемой «ПМР» мужчин агитируют подписывать контракт с вооруженными силами российской федерации.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По информации украинской разведки:

На территории так называемой «приднестровской молдавской республики» проводится широкая агитация по вступлению на военную службу по контракту в ряды ВС РФ. Объявления о наборе публикуются во всех СМИ, распространяются по почтовым ящикам и размещены в местах общего пользования. При обращении в центры занятости мужчин, военную службу по контракту предлагают в первую очередь. На производственных и сельскохозяйственных предприятиях проводится собрание, на котором представители пунктов отбора работников до прохождения военной службы по контракту агитируют. С этой же целью оказывается нескрываемое давление на военнослужащих срочной службы.

Также тираспольский РИК начал призыв на военную службу граждан, окончивших военную кафедру вуза и зачисленных в запас с присвоением офицерского звания.

Ранее «Одесская Жизнь» писала о том, что мобилизация в непризнанном Приднестровье провалена. Желающих стать пушечным мясом не нашлось.

Также президент Украины Владимир Зеленский, что предупредил власти «ПМР» и их российских хозяев, что любое возможное нападение из Приднестровья получит решительный ответ. Хотя для Украины это будет просто пощечиной, а вот ответим мы настоящим ударом.