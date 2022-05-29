Провести мобилизацию в Приднестровье не удалось

Об этом в эфире радио НВ заявил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

«Приднестровцы видят, что Россия, как всегда, будет их использовать как пушечное мясо — на фарш никто не хочет идти. … Думаю, что та отставка правительства, проведенная в Приднестровье, связана с тем, что этот план был полностью провален, то есть российские кураторы не получили ожидаемых результатов», — отметил Братчук.

Из-за этого на подконтрольной России территории так называемой «ПМР», даже были вынуждены снизить уровень террористической угрозы с красного в желтый.

Тем не менее для Украины угроза со стороны Приднестровья, хоть и маловероятная, остается.

«Определенный источник напряжения постоянно присутствует. Этот риск будет постоянно присутствовать, пока там будет присутствовать российская федерация. И это понятно, но второго фронта не будет», — добавил Братчук.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, стоит ли опасаться атаки из Приднестровья?