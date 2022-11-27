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Отключения света в Одессе: о чем молчат коммунальщики?

Отключения света в Одессе: о чем молчат коммунальщики?

После шестичасовых обстрелов инфраструктуры Украины 15 ноября во многих городах страны с электричеством дела обстоят из рук вон плохо, а ситуация в Одессе, как сказал президент, вообще очень тяжелая. Да мы и сами это ощутили: на прошлой неделе многие сидели без света по двое-трое суток.

При этом хочется сказать, что мы прекрасно понимаем, насколько тяжело энергетикам восстанавливать разрушенное, и претензий к тем, кто непосредственно ремонтирует развороченные электросети, никаких нет. Им мы можем сказать только «спасибо». А вот к руководству ДТЭК у жителей города есть вопросы.

На прошлой неделе наш дом также оказался в числе «счастливчиков»: среда и четверг прошли при полном блэкауте. И когда к вечеру четверга пришлось расстаться с большинством запасенного в холодильнике провианта, я с ужасом подумала о малообеспеченных и многодетных семьях, а также о тех, кто получает минимальную пенсию.

Однако в пятницу свет вернули и возобновили стабилизационные отключения, в понедельник же снова ввели аварийные. Ситуация меняется с такой скоростью, что уследить за тем, по какой причине отключают свет, просто нереально. Но если аварийное отключение происходит внезапно, то стабилизационное ведь имеет определенный график, который должен соблюдаться. А это происходит не всегда.

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Сейчас обычные бытовые дела у одесситов превращаются в «гусарскую рулетку», а жильцы домов с электроплитами не могут даже приготовить еду. Более того, к примеру, у моих родных в 16-этажке вместе со светом исчезла и вода – без электроэнергии не работает насос. А если в семье грудной ребенок или лежачий больной? Если человеку, например, нужны уколы, которые при свечах делать опасно? Впрочем, к слову, свечи при нынешних ценах скоро позволить себе сможет не каждый. Как же можно организовать свой день, если никакой информации от руководства города и ДТЭК не поступает?

Именно поэтому, думаю, одесситы и протестуют – из-за отсутствия контакта, обратной связи с администрацией электросетей. А когда тебя игнорируют, понимание и терпение почему-то куда-то улетучиваются, приходит тревога и кажется, что настал полный апокалипсис.

Понятно, что предсказать развитие событий по части электричества никто не может. Но хотя бы информировать одесситов, где и на какое время отключили свет, можно? Мобильные телефоны есть у всех, так же, как и регистрация в соцсетях. Люди должны знать, хотя бы примерно, на что им рассчитывать и как планировать свой день, а не гадать, будет сегодня свет или нет.

Р.S. Кстати, на прошлой неделе я решила воспользоваться обратной связью на сайте ДТЭК и узнать, надолго ли отключили свет в нашем доме. Ответ меня обескуражил: оказывается, в тот момент по нашему адресу никаких аварийных и стабилизационных отключений зарегистрировано не было…

Ирина Сорокина

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Редакция ПРОФИЛЬ

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