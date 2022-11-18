Сутками без света: как переживают блэкаут одесситы? (видео)

После массированных ракетных атак со стороны россии 15 ноября, в Украине ввели экстренные отключения света. По меньшей мере, 10 миллионов украинцев остались в темноте. В Одесской области света нет у 70% клиентов ДТЭК. Некоторые люди сидят в темноте уже не первые сутки. «Одесская жизнь» спросила одесситов, как они живут во время блекаута.

Юлия: «У меня, на Черемушках, свет отсутствует со вчерашнего утра, с 6:05 и по сей день. Когда нет электроснабжения, дети не могут заниматься. Нельзя зарядить ни телефоны, ни компьютеры. Не работает интернет. Для меня самое ужасное – это, конечно, как проходит обучение у моих детей. Занятия еще во время коронавируса перешли в онлайн, а сейчас еще и нет света. Мои дети, конечно, переживают, потому что потом очень многое придется догонять».

Михаил: «Мы понимаем сложности, мы понимаем, что в стране происходит, мы ждем Победы! Мы можем, конечно, потерпеть, хотя без света очень сложно. Из-за отсутствия электроснабжения у нас сейчас нет отопления. У нас котел, и если нет света, значит он не работает. Холодно. Нет горячей воды. Но у нас есть специальные фонари, лампы. Мы их заряжаем заранее».

Анастасия: «Свет отключали и надолго. Его не было, наверное, часов 6, если не больше. Я студентка и моя учеба сейчас проходит очень хаотично и странно. Когда во время сессии ты сидишь на zoom-конференции, сдаешь какой-то экзамен, и выключается свет, потом очень трудно объяснить, почему ты отсутствовал, и что ты не пошел списывать, что банально нет света».

Максим: «У нас на улице Романа Кармена все хорошо: в доме есть свет, отопление тоже есть. Ни разу еще не отключали электроснабжение».

Надежда: «Вчера с 5 вечера не было света, но еще перед этим его отключали на 4 часа. И минувшей ночью не было электроснабжения. Все телефоны разряжены, нет интернета. Ничего нет. Темно. Хочется, чтобы ДТЭК включали свет хотя бы каждые 4 часа, чтобы по крайней мере зарядить пауэрбанки».

Михаил: «На Проспекте Шевченко у меня есть свет. Слава Богу, никогда еще не отключали. Но почти у каждого дома работает генератор: идет расход топлива – это не очень приятная вещь».

Елена: «У нас пока, Слава Богу, не отключают свет. Раньше два раза выключали, но сейчас электроснабжение присутствует, хотя в некоторых домах рядом с нами его нет. Днем, если свет выключают, ходим с ребенком на прогулки».

Денис и Екатерина: Мы фотографы. И мы очень зависим от электроснабжения, потому что компьютерами обрабатываем фотографии. И когда уже долго нет света, и разрядились аккумуляторы в ноутбуках, и мы не можем работать, наши клиенты не получают фотографии вовремя. Мы недавно купили пауэрбанк на 30 000 мА, и это очень спасает. Но у нас есть друзья, которые живут на 21-м этаже. И когда у них нет света, а у них света уже нет двое суток, у них еще не работает лифт и воды нет. И все же плохие времена объединяют, потому что когда у нас нет света, он есть у наших друзей. И мы ходим к ним, а они ходят к нам. И это такая положительная сторона».

Напомним, сегодня, в пятницу, 18 ноября 2022 года, из-за тяжелой ситуации в энергосистеме страны в Одессе продолжают действовать экстренные отключения электроэнергии.