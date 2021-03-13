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Готовим в Великий пост: три блюда из рыбы (рецепты)

Готовим в Великий пост: три блюда из рыбы (рецепты)

С 15 марта по 1 мая православные христиане соблюдают Великий пост. В эти дни нельзя есть мясо, молочные продукты, яйца. А вот блюда из рыбы разрешены. Делимся с вами рецептами рыбных блюд для тех, кто постится и не очень.

Фаршированный карась

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ИНГРЕДИЕНТЫ: карась – 4 шт., картофель – 5 шт., репчатый лук – 3-4 шт., помидоры – 2 шт., мука – 1/3 стакана, сметана – 250 г, лимон – 1/2 шт., масло подсолнечное, соль, и пряности – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Очищенную рыбу посолить, приправить пряностями, полить лимонным соком и оставить на 30 минут. Почистить картошку и лук: картошку нарезать кружочками, а лук – полукольцами. Помидоры нарезать дольками. Лук отдельно пассировать в сковороде. Внутрь карасей положить половину пассированного лука, дольки помидоров и по ломтику лимона. Налить на противень немного подсолнечного масла. Положить нарезанный картофель и посыпать солью. Затем добавить оставшийся лук, сверху выложить карасей и при желании щедро полить сметаной. Запекать до готовности.

Также мы рассказывали о том, как приготовить постные котлеты из рыбных консервов и картофеля.

Рыба под сыром

блюда Великий пост

ИНГРЕДИЕНТЫ: морская рыба – 1 кг, сыр – 100 г, лимон – 1 шт., мука – 200 г, лук – 1 шт., сметана – 500 г, масло подсолнечное или оливковое – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Рыбу почистить, промыть, натереть солью и перцем и оставить на 15-20 минут мариноваться. После чего рыбу порезать на кусочки, тщательно очистить от косточек, еще немного поперчить и посолить. Полить рыбу соком лимона и обвалять в муке, обжарить на растительном масле. Дальше обжарить лук до золотистой корочки. Жареную рыбу переместить в форму для запекания, сверху положить жареный лук и смазать рыбу сметаной. Сверху натереть сыр и поставить блюдо в духовку, разогретую на 180°С на 20-30 минут.

Скумбрия, тушенная в томате

блюда Великий пост

ИНГРЕДИЕНТЫ: скумбрия – 2 шт., картофель – 2 шт., томатная паста – 150 мл, лук – 1/2 шт., лавровый лист – 2 шт., чеснок – 1 зубок, тимьян – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Картофель и чеснок нарезать брусочками. Рыбу очистить и нарезать кусочками. Лук и чеснок обжарить до мягкости, затем обжарить картофель. Посолить и поперчить. Переложить все ингредиенты в кастрюлю и добавить томатную пасту. Налить необходимое количество воды и довести до кипения. После добавить рыбу и тушить до полной готовности блюда.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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