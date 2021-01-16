Если вы не успели купить продукты, а домашние ждут от вас вкусного ужина – приготовьте котлеты из рыбных консервов, а также из оставшихся картофеля и крабовых палочек.
Котлеты из рыбных консервов
Ингредиенты:
- консервы «Сардина в масле» – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- яйца – 2 шт.
- манная крупа – 1 стакан
- майонез – 2 ст. ложки
- соль, панировочные сухари и растительное масло – по вкусу
Приготовление. Рыбу промять вилкой, всыпать манную крупу и перемешать. Потом вмешать мелко рубленный лук, яйца, майонез или сметану, соль по вкусу. Можно добавить пряности, укроп, петрушку. Фарш оставить на 20 минут для набухания манки.
Сформовать котлеты и запанировать их в сухарях. Обжарить на растительном масле до образования золотистой корочки.
Котлеты из картофеля с крабовыми палочками
Ингредиенты:
- крабовые палочки – 120 г
- картофель – 300 г
- сыр плавленый – 50 г
- морковь – 1 шт.
- яйцо – 1 шт.
- мука для панировки и специи – по вкусу
Приготовление. Картофель отварить, размять вилкой. Добавить в него яйцо, соль, перец и перемешать. Крабовые палочки порезать, а морковь и плавленый сыр натереть на мелкой терке, добавить туда картофель и все смешать.
Посыпать стол мукой, взять порцию картофельного теста и с помощью широкого ножа или лопатки придать форму лепешки. Сверху прихлопнуть их ножом, чтобы были ровные и аккуратные. Обжарить на растительном масле с двух сторон до золотистого цвета.
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