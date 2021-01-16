Если вы не успели купить продукты, а домашние ждут от вас вкусного ужина – приготовьте котлеты из рыбных консервов, а также из оставшихся картофеля и крабовых палочек.

Котлеты из рыбных консервов

Ингредиенты:

консервы «Сардина в масле» – 1 шт.

лук – 1 шт.

яйца – 2 шт.

манная крупа – 1 стакан

майонез – 2 ст. ложки

соль, панировочные сухари и растительное масло – по вкусу

Приготовление. Рыбу промять вилкой, всыпать манную крупу и перемешать. Потом вмешать мелко рубленный лук, яйца, майонез или сметану, соль по вкусу. Можно добавить пряности, укроп, петрушку. Фарш оставить на 20 минут для набухания манки.

Сформовать котлеты и запанировать их в сухарях. Обжарить на растительном масле до образования золотистой корочки.

Котлеты из картофеля с крабовыми палочками

Ингредиенты:

крабовые палочки – 120 г

картофель – 300 г

сыр плавленый – 50 г

морковь – 1 шт.

яйцо – 1 шт.

мука для панировки и специи – по вкусу

Приготовление. Картофель отварить, размять вилкой. Добавить в него яйцо, соль, перец и перемешать. Крабовые палочки порезать, а морковь и плавленый сыр натереть на мелкой терке, добавить туда картофель и все смешать.

Посыпать стол мукой, взять порцию картофельного теста и с помощью широкого ножа или лопатки придать форму лепешки. Сверху прихлопнуть их ножом, чтобы были ровные и аккуратные. Обжарить на растительном масле с двух сторон до золотистого цвета.

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