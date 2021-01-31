Предлагаем вам попробовать интересные и очень сытные блюда из гороха, которые можно готовить каждый день.
Запеканка с картофелем
Ингредиенты:
- картофель – 300 г
- сухой колотый горох – 100 г
- лук – 50 г
- яйцо – 1 шт.
- твердый сыр – 50 г
- растительное масло
- соль и вода – по вкусу
Приготовление. Горох и картофель отварить в разных кастрюлях и сделать пюре. Лук очистить, мелко нарубить и обжарить в разогретом растительном масле. Смешать гороховое и картофельное пюре, добавить лук. Все тщательно перемешать с яйцом.
Полученную массу равномерно распределить по днищу предварительно смазанной маслом формы с высокими бортами, сверху посыпать тертым сыром. Готовить запеканку при температуре 180°С до готовности.
Гороховые шарики
Ингредиенты:
- отварной горох – 350 г
- копченый сыр – 150 г
- яйцо – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- мука – 4 ст.
- панировочные сухари – 3 ст. ложки
- соль, зелень, специи и растительное масло – по вкусу
Приготовление. Лук очистить, мелко нарезать и соединить с гороховым пюре. Полученную массу смешать с измельченной зеленью, тертым сыром, солью, специями, яйцом и сухарями. Из готового фарша сформовать шарики, панировать их в муке и обжарить в кипящем масле.
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