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Вкусно с “Одесской жизнью”: два рецепта блюд из гороха на каждый день

Вкусно с “Одесской жизнью”: два рецепта блюд из гороха на каждый день

Предлагаем вам попробовать интересные и очень сытные блюда из гороха, которые можно готовить каждый день.

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Запеканка с картофелем

запеканка из картофеля и гороха

Ингредиенты:

  • картофель – 300 г
  • сухой колотый горох – 100 г
  • лук – 50 г
  • яйцо – 1 шт.
  • твердый сыр – 50 г
  • растительное масло
  • соль и вода – по вкусу

Приготовление. Горох и картофель отварить в разных кастрюлях и сделать пюре. Лук очистить, мелко нарубить и обжарить в разогретом растительном масле. Смешать гороховое и картофельное пюре, добавить лук. Все тщательно перемешать с яйцом.

Полученную массу равномерно распределить по днищу предварительно смазанной маслом формы с высокими бортами, сверху посыпать тертым сыром. Готовить запеканку при температуре 180°С до готовности.

Гороховые шарики

блюда из гороха

Ингредиенты:

  • отварной горох – 350 г
  • копченый сыр – 150 г
  • яйцо – 1 шт.
  • лук – 1 шт.
  • мука – 4 ст.
  • панировочные сухари – 3 ст. ложки
  • соль, зелень, специи и растительное масло – по вкусу

Приготовление. Лук очистить, мелко нарезать и соединить с гороховым пюре. Полученную массу смешать с измельченной зеленью, тертым сыром, солью, специями, яйцом и сухарями. Из готового фарша сформовать шарики, панировать их в муке и обжарить в кипящем масле.

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Анастасия Епурь
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

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