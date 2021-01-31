Предлагаем вам попробовать интересные и очень сытные блюда из гороха, которые можно готовить каждый день.

Запеканка с картофелем

Ингредиенты:

картофель – 300 г

сухой колотый горох – 100 г

лук – 50 г

яйцо – 1 шт.

твердый сыр – 50 г

растительное масло

соль и вода – по вкусу

Приготовление. Горох и картофель отварить в разных кастрюлях и сделать пюре. Лук очистить, мелко нарубить и обжарить в разогретом растительном масле. Смешать гороховое и картофельное пюре, добавить лук. Все тщательно перемешать с яйцом.

Полученную массу равномерно распределить по днищу предварительно смазанной маслом формы с высокими бортами, сверху посыпать тертым сыром. Готовить запеканку при температуре 180°С до готовности.

Гороховые шарики

Ингредиенты:

отварной горох – 350 г

копченый сыр – 150 г

яйцо – 1 шт.

лук – 1 шт.

мука – 4 ст.

панировочные сухари – 3 ст. ложки

соль, зелень, специи и растительное масло – по вкусу

Приготовление. Лук очистить, мелко нарезать и соединить с гороховым пюре. Полученную массу смешать с измельченной зеленью, тертым сыром, солью, специями, яйцом и сухарями. Из готового фарша сформовать шарики, панировать их в муке и обжарить в кипящем масле.

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