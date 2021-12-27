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Год Водяного Тигра: как и в чем встречать Новый год – советы дизайнера

Год Водяного Тигра: как и в чем встречать Новый год – советы дизайнера

Символ наступающего года по восточному гороскопу – Голубой Водяной Тигр. И хотя по китайскому календарю год Тигра вступает в силу только с 1 февраля 2022-го, мы по традиции ждем его в гости на месяц раньше — в ночь на 1 января.

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Дизайнер Лина ЛисогорВ чем и как встречать хозяина 2022 года — Голубого водяного Тигра, чтобы вам все следующие двенадцать месяцев сопутствовала удача, рассказала днепровский модельер, победительница областного конкурса молодых дизайнеров «Хрустальный силуэт» Лина Лисогор.

Актуальны оттенки воды и «струящиеся» ткани

— Я прекрасно понимаю, что в связи с пандемией коронавируса большинство из нас встретит Новый год дома, в кругу семьи или близких друзей, — говорит дизайнер. — Но даже если вокруг в праздничную ночь будут только домашние, советую вам все же принарядиться согласно вкусам Тигра – животного величественного и благородного. Это гарантированно создаст ощущение праздника, а возможно, и действительно привлечет удачу.

Начнем с того, что Тигру явно придется по душе. В первую очередь, это все «водные» оттенки: синий, голубой, бирюзовый, лазурный, морской волны. Также актуальны цвета природы, близкие самому животному и его естественной среде обитания: желтый, песочный, коричневый, оранжевый, оливковый, приглушенный зеленый. Актуальна и классика: черное и белое, золото и серебро.

Все эти цвета (по отдельности или в сочетаниях) рекомендуется использовать в одежде, аксессуарах, макияже, а также в декоре дома (например, украсьте елку синими и серебристыми шарами, повесьте гирлянду с голубыми огоньками).

Что касается тканей, то наиболее актуальны струящиеся и переливающиеся фактуры: шелк, атлас, шифон, бархат. В качестве аксессуаров подойдут: шелковый платок, золотистый пояс, перламутровое или жемчужное ожерелье (символ воды).

Для мужчин в новогоднюю ночь наиболее уместны классические брюки (альтернативный вариант – синие джинсы) в сочетании с белой или голубой рубашкой или джемпером спокойной расцветки. Приветствуются также традиционные аксессуары: галстук-бабочка и запонки.

Ранее мы рассказывали о том, как встретить Новый год, чтобы угодить Голубому водяному Тигру.

Под запретом – мех, кожа и «леопард»

новый год Тигра

Стоит также знать о расцветках и фактурах, способных настроить Тигра на агрессивный лад. Прежде всего, это анималистические принты: под змею, зебру или леопарда – в подобном наряде символ года может воспринять вас как добычу или конкурента. По этим же соображениям под запрет попадает одежда из кожи и меха (причем табу — как настоящие, так и искусственные материалы).

Не понравятся полосатому хищнику и яркие неоновые оттенки (элегантного Тигра они раздражают), а также любые вариации фиолетового. Не приветствуются эти цвета и в новогоднем декоре.

Что касается фасонов, избегайте эпатажа и провокаций, — спокойный самоуверенный Тигр вряд ли оценит эксперименты. Лучше сделайте ставку на классику с каким-то интересным акцентом. Это может быть ассиметричный вырез, плиссировка, бахрома.

Будьте смелыми и решительными

новый год тигра

— Напоследок хочу дать еще один совет: не дизайнерский, а скорее, психологический, — говорит Лина Лисогор. — Согласно восточному гороскопу, Тигр – это символ энергии, мощи, решительности и благородства. По своей природе, это хищник и охотник, олицетворяющий скорость и грацию. Поэтому всем, кто хочет быть «в тренде» в следующем году, желательно также обладать этими качествами. Если же они в дефиците – начинайте работать над собой уже сейчас, потому что неуверенность в себе, апатичность и медлительность Тигр не только не одобряет, но и воспринимает как признаки жертвы и легкой добычи.

Подготовила Ирина Лебединец

Ранее мы рассказывали о том, что Нацбанк Украины вводит оборот с символом года Тигра.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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