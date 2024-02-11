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Как в 2024 году сложатся отношения Дракона с другими знаками

Как в 2024 году сложатся отношения Дракона с другими знаками

Покровителем наступившего года станет Зеленый Деревянный Дракон, который вступит в свои права 10 февраля. Хотя это самый могущественный знак восточного гороскопа, Деревянный Дракон обладает мягким характером и не склонен к лукавству. Считается, что в этом году всем знакам восточного гороскопа будет легко найти с ним общий язык и прийти к компромиссу. Однако, несмотря на это, нужно быть готовым к переменам и значимым событиям в жизни.

Дракон и Крыса

Эти знаки как в любви, так и в бизнесе дополняют друг друга, а их отношения обычно  гармоничны. Они вряд ли станут бороться за место лидера. Эта роль отведена Дракону, что позволит Крысе весь год жить как заблагорассудится.

Дракон и Бык

Этим знакам не удастся избежать споров — каждый из них считает свое мнение самым правильным. В личных отношениях год для Быка не слишком благоприятен, а в бизнесе дело не пойдет дальше нескольких несложных проектов. 

Дракон и Тигр

В чем-то Дракон и Тигр очень похожи — оба яркие и талантливые, но обладающие непростыми характерами. Возможно, что миролюбивый нрав Деревянного Дракона позволит им установить в этом году взаимовыгодное и гармоничное партнерство.

Дракон и Кролик

Эти знаки прекрасно ладят друг с другом, особенно в личных отношениях. Что касается дружбы или бизнеса, то они просто обречены на успех, если Кролик не станет плыть против течения, а будет следовать в кильватере Дракона.

Дракон и Дракон

У представителей этого знака одинаковая система ценностей, поэтому они способны создать идеальный союз в любой сфере отношений. Этот год станет благоприятным для всех Драконов.

Дракон и Змея

Дракон с уважением относится к мудрой Змее, однако не всегда считается с ее мнением. Несмотря на это, год благоприятен для счастливого брачного союза и взаимовыгодного делового сотрудничества.

Дракон и Лошадь

Отношения Лошади и Дракона основываются, скорее, не на чувствах, а на логике, что хорошо для деловых и дружеских отношений. Слишком рациональные отношения с хозяином года не позволят Лошади отвлекаться на романтические приключения.

Дракон и Коза (Овца)

Овца нуждается в тепле и заботе, но рассудительный Дракон не склонен нянчиться с ней. При этом бизнес-проекты Овцы могут успешно осуществиться, если она не будет требовать слишком многого от хозяина года.

Дракон и Обезьяна

Дракон поддержит Обезьяну в сфере партнерства и бизнеса. При этом Обезьяне нужно забыть о своем легкомыслии, и тогда управитель года будет щедр на неожиданные приятные подарки и поощрения.

Дракон и Петух

Эти знаки одинаково вспыльчивы и несдержанны, чтобы испытывать взаимное притяжение. Поэтому романы в этом году будут недолговечными, а в деловой сфере Петуху придется больше полагаться на себя. 

Дракон и Собака

Эти знаки не слишком ладят между собой. В этом году Собаке нужно быть скромнее и не требовать от хозяина года очень многого ни в любви, ни в карьере.

Дракон и Свинья

У этих знаков отношения в целом неплохие, однако покладистой Свинье придется больше отдавать, чем получать. При этом управитель года поможет ей в работе и личной жизни, если Свинья будет принимать все его сюрпризы с благодарностью и терпением.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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