Астрологический прогноз: гороскоп здоровья на апрель

Овен

В апреле Овнам нужно заняться профилактикой эндокринных заболеваний. Старайтесь больше двигаться, особенно полезными будут пешие прогулки. Берегите нервы, а в случае необходимости принимайте успокоительные препараты. К концу месяца могут напомнить о себе хронические заболевания.

Телец

В апреле у Тельцов возможно обострение хронических проблем с суставами, сердцем и печенью. Обязательно уделите внимание состоянию полости рта, так как звезды указывают на предпосылки к пародонтозу.

Близнецы

В апреле Близнецам нужно более серьезно относиться к своему рациону, так как это тесным образом связано со здоровьем. Будьте осторожны: вероятны пищевые отравления. Кроме того, необходимо обратить внимание на состояние лимфатической системы.

Рак

В апреле Ракам придется перейти к здоровому образу жизни и здоровому питанию, особенно тем представителям знака, у которых имеется лишний вес. Помогут диета, богатая овощами и фруктами, свежий воздух и активный образ жизни.

Лев

В апреле проблемы со здоровьем могут быть связаны с переутомлением. Постарайтесь разумно чередовать работу и отдых. Если вы мало двигаетесь, компенсируйте это активным отдыхом, а если занимаетесь физическим трудом, больше расслабляйтесь.

Дева

В апреле необходимо избегать нервного напряжения — хуже всего на вашем самочувствии скажутся злость и тревога. Возможны проблемы с желудком — соблюдайте диету, ешьте легкую и простую пищу, пейте больше воды.

Весы

В апреле звезды обещают Весам крепкое здоровье и большой запас жизненных сил. При этом не забывайте о свежем воздухе и физической активности. Единственное, что может доставить неприятности, это нарушение работы органов пищеварения, поэтому следите за рационом.

Скорпион

Скорпионам в апреле грозят всякого рода воспаления, повышенное давление и проблемы с сердечно-сосудистой системой. Старайтесь не переутомляться, правильно рассчитывайте свои силы и больше отдыхайте. Не занимайтесь самолечением.

Стрелец

Состояние Стрельцов будет зависеть от наличия вредных привычек, которые пагубно действуют на кровообращение и печень. Если вы будете вести умеренный образ жизни, никаких неприятностей не возникнет. Возможно также обострение заболеваний суставов.

Козерог

У Козерогов могут обостриться хронические болезни, в особенности ревматизм или артрит. Не следует заниматься самолечением, необходимо обратиться к врачу.

Водолей

Здоровье Водолеев будет зависеть от умения регулировать перепады настроения. Избегайте переутомления и переохлаждения, больше бывайте на свежем воздухе, принимайте витамины и общайтесь с позитивными людьми.

Рыбы

В апреле у Рыб может ухудшиться зрение, что связано с работой на компьютере или с вредными условиями труда. Кроме того, могут возникнуть проблемы с сердечно-сосудистой системой.