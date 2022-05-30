Война в Украине, день 96-й: наступление на Донбассе и успехи нашей авиации

Сегодня, 30 мая 2022 года, пошли уже девяносто шестые сутки со дня начала войны в Украине и героического противостояния нашего народа российскому военному вторжению. Генштаб Вооруженных сил Украины представляет очередную утреннюю сводку с горячих точек.

По официальным данным ВСУ, противник не прекращает наступать на Востоке нашей страны. А на Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений.

На Северском направлении враг нанес авиаудары по территории Сумской области.

На Харьковском направлении противник обстрелял районы к северу и северо-востоку от Харькова, а также населенные пункты Русские Тишки, Черкасские Тишки, Русская Лозовая, Питомник, Борщева и Победа.

На Славянском направлении группировка врага проводит перегруппировку войск для возобновления наступления в направлениях Изюм – Барвенково, Изюм – Славянск.

Для авиационной поддержки подразделений в районе севернее города Изюм противник удерживает в готовности к применению вертолетную эскадрилью Ка-52.

В рамках логистического обеспечения и доукомплектования понесших потерь подразделений враг переместил во временно занятые населенные пункты более 250 единиц вооружения и военной техники. А чтобы перебрасывание шло быстрее, восстановил железнодорожный мост в районе города Купянска.

На Донецком направлении подразделения агрессора основные усилия сосредоточивают на ведении наступательных действий с целью оцепления наших войск в районах Лисичанска, Северодонецка и блокировании основных логистических путей.

На Лиманском направлении враг закрепляется в населенном пункте Лиман, проводит перегруппировку для последующего наступления на Славянск.

На Северодонецком направлении противник закрепляется на северо-восточной и юго-восточной окраинах города Северодонецка. Для усиления группировки войск перебросил с территории российской федерации в определенные районы боеприпасы и технику.

На Бахмутском направлении оккупанты перегруппировываются для дальнейшего наступления в направлении Александрополья – Камышеваха.

На Кураховском и Новопавловском направлениях противник активных боевых действий не вел. Осуществляет огневое поражение наших войск, в частности, задействует оперативно-тактическую и армейскую авиацию.

На Запорожском направлении оккупанты усилили группировку за счет перемещения из района города Мелитополя в направлении населенного пункта Васильевка до 120 единиц вооружения и военной техники.

На Южнобужском направлении противник продолжает сосредоточивать основные усилия на содержании занятых рубежей, сковывании действий наших войск и предотвращении перебрасывания резервов Сил обороны на другие направления.

Для восполнения потерь группировки войск оккупанты перемещают с территории российской федерации и временно оккупированного Крыма снятую с хранения военную технику.

На Николаевском направлении пытается вернуть утраченные позиции.

На Криворожском направлении враг продолжает артиллерийские обстрелы позиций наших войск.

В Черноморской и Азовской зонах военных действий существенных изменений в обстановке не отмечено.

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отражены 14 атак врага, уничтожены 2 артиллерийские системы, 11 единиц боевой бронированной техники и 10 вражеских автомобилей. Подразделения противовоздушной обороны сбили две крылатые ракеты и три беспилотника типа «Куб».

Истребители Воздушных Сил за предыдущие сутки сбили над Сумщиной два вражеских беспилотника.

Украинская авиация также нанесла воздушный удар по подразделениям оккупантов в районе населенного пункта Довгенькое. Есть потери у противника и по другим направлениям.

Фото с Facebook-страницы Генштаба ВСУ