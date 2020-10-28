Геннадий против Николая: когда состоится второй тур выборов и кто поборется кресло мэра Одессы?

«Одесская жизнь» выясняла, когда и из кого Одесса будет повторно выбирать мэра.

И хотя окончательные результаты станут известны через несколько дней, уже вечером после закрытия участков были обнародованы результаты экзитполов, которые позволяют составить первое впечатление о том, кто победил на выборах, а где еще предстоит определить лидера.

Местные выборы в Одессе и области состоялись 25 октября. Жители нашего региона, как и всей страны, выбирали глав населенных пунктов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Впервые выборы проходили по смешанной системе — с открытыми списками. ЦИК и наблюдатели признали волеизъявление состоявшимся и законным.

Осталось двое на одно кресло

Отдельно подчеркнем, городская территориальная избирательная комиссия только приступила к обработке протоколов с участков. К вечеру 27 октября ТИК учла данные только с половины участков. Поэтому мы можем судить о ситуации лишь по данным экзитполов. Об официальных итогах выборов мы сообщим, когда ТИК объявит результаты, — это может произойти через семь дней.

Но существующие результаты социологических опросов прошедшего 25 октября голосования уже кого-то удивили, кого-то воодушевили или расстроили. Главный вывод — в Одессе будет второй тур выборов, так как никто из кандидатов на пост городского головы не набрал 50 и больше процентов во время голосования.

Теперь, по закону, два кандидата, получившие самые высокие цифры, продолжат борьбу во втором туре. В Одессе это действующий мэр Геннадий Труханов и действующий нардеп Николай Скорик. Данные экзитпола Киевского международного института социологии (КМИС) говорят, что они набрали 34,6% и 17,7% голосов соответственно. На третьем месте Олег Филимонов — 15,5%.

В Одесский горсовет, по данным экзитпола КМИС, проходят партии «Доверяй делам» — 24,4%, ОПЗЖ — 20,9%, «Слуга народа» — 18%, «Европейская солидарность» — 12,3%, «Партия Шария» — 9,3%.

Когда пойдем голосовать повторно?

Согласно закону, второй тур выборов глав местных администраций должен состояться не позднее чем через три недели (21 день) после окончательного подсчета голосов. А подсчет комиссии должны окончить до 6 ноября включительно.

Таким образом получается, что второй тур выборов глав ОТГ должны провести не позднее 27 ноября. Но день голосования также должен выпадать на воскресенье. Соответственно, чтобы «вписаться» во все законные рамки, повторное голосование должно быть назначено на 15 или 22 ноября.

При этом специалисты гражданской организации «Опора» считают, что в разных регионах страны могут быть разные даты повторного голосования. Более того, в ЦИК предположили, что второй тур выборов мэра может произойти и в декабре. Это может быть в том случае, если в отдельных общинах будут оспаривать результаты выборов в судах. Тогда придется отложить повторное голосование еще на неделю.

— Там, где пойдут судебные иски, — там все реально. Это — не отсрочка. Просто ЦИК обязан назначить второй тур выборов после установления результатов, — пояснил генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

Что в имени тебе моем?

Имя Геннадий происходит от греческого «геннадас» — «благородный» или «благородного происхождения». Также есть версия, что имя происходит от греческого «генос» — «род». Мужчины с именем Геннадий считаются серьезными и спокойными. Геннадий любит спокойную и неспешную работу с гарантированным результатом. В большинстве своем Гены — это мужчины, готовые на все ради того, чтоб достичь успеха и оказаться в глазах других людей тем, кем можно гордиться и восхищаться.

Имя Николай с древнегреческого переводится как «победитель народов». Главной чертой можно назвать выдержку (самообладание). Мужчины с этим именем идеальны на должность управляющего или аналитика. Но консервативны в убеждениях, в жизни проявляют строгость не только к окружающим, но и к самому себе. Им почти невозможно навязать чужое мнение.

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