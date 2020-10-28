Результаты выборов: кого из кандидатов в мэры предпочли жители крупных городов Юга Украины

Берем во внимание то, как обозначен Юг Украины в учебниках географии. Поэтому рассмотрим ситуацию в Херсоне, Николаеве, Днепре и Запорожье. Не пройдем также мимо Кривого Рога и Мелитополя.

Пока в Одессе подводят результаты выборов мэра и городского совета, «Одесская жизнь» рассказывает, кого из кандидатов в мэры предпочли жители крупных городов других областей Юга Украины.

В городе «неспящих»

Херсон – единственный областной центр на Юге Украины, где действующий мэр не выставил свою кандидатуру на выборы еще раз. Рейтинг его никто публично не оглашал, но глядя на обветшалые здания и раздолбаные дороги, он явно не очень высок. Владимир Миколаенко дважды побеждал на выборах городского головы и теперь тихо уходит.

По результатам первого тура выборов в Херсоне четкий лидер не определился. Так что будет второй тур, в который выходят Игорь Колыхаев и Владимир Сальдо.

Игорь Колыхаев (на фото выше) является действующим народным депутатом Украины, а также владельцем агрохолдинга «Продэксим» и ряда аффилированных компаний, которые, по разным подсчетам, владеют около 30 тысяч га сельскохозяйственной земли в Херсонской области. В округ Колыхаева как нардепа, Херсон, кстати, не входит.

Колыхаев шел на выборы с командой кандидатов в депутаты местных советов разных уровней под флагом своей политической партии «Нам тут жить». И впервые в Херсоне использовал для агитации огромные движущиеся фигуры динозавров.

Владимир Сальдо (на фото выше) мэром Херсона был уже неоднократно. Он трижды выигрывал выборы и руководил городом в 2002 – 2012 годах. В 2012 году стал народным депутатом Украины и пробыл в этом статусе до 2014 года. В 2015 году возглавил команду партии «Наш край» на выборах в горсовет Херсона и стал кандидатом в мэры от этой политической силы. По результатам голосования прошел во второй тур мэрских выборов, однако снял свою кандидатуру в пользу другого кандидата. Но провел в горсовет депутатов от партии «Наш край» и сам возглавил фракцию.

На выборы 2020 года вышел со своей партией «Блок Владимира Сальдо», которая представила кандидатов в депутаты местных советов различных уровней в Херсонской области. Что касается неполитической деятельности Сальдо, то он возглавляет общественную организацию строителей и инвесторов «Будинвестсоюз».

По данным экзит-пола, Игорь Колыхаев в первом туре набрал 34,16% голосов, Владимир Сальдо – 15,87%. Кстати, экзит-пол проводила некая организация НТЖ. Такая же аббревиатура у партии Колыхаева «Нам тут жить».

В городе корабелов

В Николаеве также будущий мэр не определился с первого раза. По результатам экзит-пола, во второй тур выборов проходят действующий городской голова Николаева Александр Сенкевич и кандидат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» (ОПЗЖ) Владислав Чайка.

Об этом свидетельствуют данные экзит-пола по заказу телеканала “Украина 24” и программы “Свобода слова Савика Шустера”. По ним Сенкевич набрал 40,78% голосов, а Чайка – 26,77%.

Разберемся, кто есть кто. Александр Сенкевич (на фото выше) – это тот самый, который еще недавно клялся на Библии, что у нет заводов по производству тротуарной плитки.

Он пытался стать мэром еще в 2014 году, но занял тогда пятое место. А в 2015-м году победил на выборах городского головы Николаева как кандидат от «Самопомочи».

Сенкевичу 38-лет, он бывший айтишник, руководитель и учредитель ряда компаний соответствующего профиля.

Кандидат от ОПЗЖ Владислав Чайка (на фото выше) человек в Николаеве довольно известный. Он на 10 лет старше своего оппонента по выборам. Бизнесмен. Предприятия, связанные с Чайкой, работают в сфере ЖКХ, недвижимости, строительства.

Кстати. Покойный отец Владислава Чайки – Владимир Чайка, был мэром Николаева в 2000 – 2013 годах и избирался на эту должность четыре раза подряд.

На родине президента

В Кривом Роге Днепропетровской области тоже будет второй тур выборов. Экзит-пол «Канала 24» и «Свободы Савика Шустера» показал, что по результатам первого тура лидируют действующий мэр Юрий Вилкул (42,8%) и Дмитрий Шевчик (32%).

70-летний мэр Кривого Рога Юрий Вилкул (на фото выше) возглавляет город с 2010 года. До этого работал на разных должностях, в том числе ректором Криворожского национального технического университета и председателем Днепропетровского облсовета. Известен также его сын Александр Вилкул, который когда-то был главой Днепропетровской ОГА и баллотировался в президенты в 2019 году. А в этом году – в мэры Днепропетровска.

Юрий Вилкул шел на выборы со своей партией «Блок Вилкула «Украинская перспектива».

44-летний Дмитрий Шевчик (на фото выше) баллотировался от «Слуги народа». С 2003 года он работал в Южном горно-обогатительном комбинате (ГОК) в Кривом Роге на должности заместителя генерального директора по коммерческим вопросам. Незадолго до него эту же должность занимал… Александр Вилкул.

В 2015 году Шевчик назначен генеральным директором ПАО “Центральный ГОК” в Кривом Роге. Это предприятие входит в холдинг “Метинвест” Рината Ахметова.

В колыбели казачества

Запорожье – еще один город, который связывают с Ахметовым и его «Метинвестом». Впрочем, в нем есть второй центр влияния – «Мотор Сич» и почетный президент этой компании Вячеслав Богуслаев.

Действующий мэр Запорожья Владимир Буряк (на фото выше) до избрания на должность в 2015 году длительное время был главным инженером металлургического гиганта «Запорожсталь» (входит в «Метинвест») и не без поддержки этого предприятия баллотировался в нардепы в 2019 году.

Однако в 2020 году, похоже, пошел на местные выборы самостоятельно, под флагом собственной партии «Блок Владимира Буряка «Единство». В команду кандидатов в депутаты от этой партии вошли и те, кто еще недавно был в жесткой оппозиции к Буряку.

По данным на вечер вторника, 27 октября, результаты выборов еще не подвели. Но данные экзит-пола понять, что Буряк может стать мэром Запорожья второй раз и без второго тура.

Экзит-пол проводил местный телеканал Z (муниципальный, финансируется из горбюджета и подконтролен местной власти) на выходах из 100 избирательных участков, размещенных во всех районах города. Известно, что журналисты опросили 8 200 жителей Запорожья. В результате опроса обнародованы данные, что Буряк может получить 60,6%. А его ближайший конкурент – Виталий Тишечко от «Слуги народа» – 14,8%.

Тишечко (на фото выше) – депутат Запорожского горсовета уходящей каденции. А также работает заместителем главы Запорожской облгосадминистрации, куда пришел из компании «Мотор Сич».

В столице черешни

Город, который ассоциируют с черешней, второй по значению населенный пункт Запорожской области – Мелитополь – определился с будущим мэром с первого раза. Им стал 32-летний Иван Федоров, который занимает должность первого заместителя главы Запорожской облгосадминистрации. Он баллотировался от «Блока Сергея Минько». Минько – действующий народный депутат Украины и бывший мэр Мелитополя, у которого Федоров работал заместителем.

На выборах 25 октября Федоров (на фото выше) набрал 60,83% (21 тыс. голосов). На втором месте оказался депутат горсовета от ОПЗЖ Павел Маслов с поддержкой в 5700 голосов и 16,51%.

На берегах Днепра

Один из крупнейших городов Украины – Днепр – завершает наш обзор результатов выборов мэров на Юге Украины.

В Днепре, как и в Одессе, будет второй тур выборов. В первом лидирует действующий мэр Днепра Борис Филатов, который баллотировался от партии «Пропозиція». По данным экзит-пола, у него 44,37% голосов. То есть немного не хватает до победы в первом туре.

Борису Филатову (на фото выше) 48 лет, он уроженец Днепра, кандидат юридических наук. Кандидатскую диссертацию, кстати, защищал в Одессе.

СМИ связывают его с небезызвестным бизнесменом Игорем Коломойским и отмечают, что Филатов еще в 2005 году стал официальным долларовым миллионером. А потом ушел в журналистику. К 2010 году он был автором и ведущим программы “Губернские хроники”, которая выходила на днепропетровском “9 канале”. Политические расследования и скандалы вокруг оппонентов Филатова неоднократно подогревали интерес к программе.

После назначения Игоря Коломойского на должность главы Днепропетровской облгосадминистрации в 2014 году Филатов получает приглашение на пост его заместителя.

На досрочных парламентских выборах 2014 года Филатов был избран депутатом ВРУ от одномандатного избирательного округа № 27. При поддержке фракции “Блок Петра Порошенко”, нардеп возглавил комиссию Верховной Рады по вопросам приватизации.

В сентябре 2015 года партия “УКРОП” выдвинула Филатова кандидатом в мэры Днепропетровска. В первом туре выборов (25 октября 2015 года) Филатов занял второе место – отставание от Александра Вилкула составило лишь 7 тысяч голосов. Но уже 15 ноября одержал победу, набрав 52,31% голосов. Победитель первого тура – Вилкул-младший – набрал 44,9%.

Но это было в 2015-м. В этом году экзит-пол дает Александру Вилкулу всего 11,27% и третье место. А второе с результатом 14,44% по данным экзит-пола занял Загид Краснов (на фото ниже).

Это 55-летний уроженец Дагестана, который при рождении был назван Загиддин Габибулаев. Имя Загид, а впоследствии и фамилию Краснов (фамилия жены) получил в Днепропетровске.

В сферах его интересов – промышленность и ресторанный бизнес, сельское хозяйство. Неоднократно, но без успехов, баллотировался в народные депутаты Украины. В 2015 году выдвигался на пост мэра Днепра. В 2006 – 2010 годах был главой фракции «Блок Лазаренко» в Днепропетровском облсовете. В 2004 году руководил избирательным штабом кандидата в президенты Украины Виктора Ющенко в Днепропетровской области. А в 2010 году возглавлял областной штаб Сергея Тигипко.

Вот такие расклады в крупных городах Украины. Ждем официальных результатов.

Все фото из открытых источников