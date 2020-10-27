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Второй тур выборов: эксперты назвали наиболее вероятные даты голосования

Второй тур выборов: эксперты назвали наиболее вероятные даты голосования

Второй тур выборов мэров в областных центрах и других крупных городах Украины, где не смогут определить победителя по результатам первого тура, может состояться 15 или 22 ноября. Однако в отдельных случаях день голосования может быть и позже. 

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Такое мнение высказала глава гражданской сети ОПОРА (сеть наблюдателей за выборами) Ольга Айвазовская, пишет РБК-Украина.

Она объяснила, что у избирательных комиссий есть 12 дней, чтобы установить и огласить результаты выборов мэров.

“12 дней от 25 октября – это срок, в который избирательные комиссии должны установить результат. Это 6 ноября. Как правило, у комиссии есть право еще на один день продлить этот срок – до 7 ноября. Поэтому, считаем максимум три недели. Выходит последняя дата 29 ноября”, – сообщила она.

Напомним, по результатам экзит-полов во второй тур выборов мэра Одессы могут выйти действующий городской голова Геннадий Труханов и кандидат от “Оппозционной платформы – За жизнь”, нардеп Николай Скорик.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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