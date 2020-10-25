Экзит-пол: кто побеждает на выборах мэра Одессы?

В Одессе будет второй выборов, поскольку никто из кандидатов не набрал более 50% голосов избирателей.
По результатам же первого тура голосования, которое состоялось в воскресенье, 25 октября, побеждает Геннадий Труханов, на данный момент действующий мэр Одессы.
Об этом стало известно из данных экзит-пола, проведенного по заказу телеканала “Украина 24” и программы “Свобода слова Савика Шустера”.
ТОП-5 лидеров выборной гонки таковы:
Геннадий Труханов – 34,4%;
Николай Скорик – 17,93%;
Олег Филимонов – 13,75%;
Петр Обухов – 12,52%;
Сергей Кивалов – 5,44%.
Напомним, подводить итоги выборов в Одессе будут в прямом эфире.