Послевыборный одесский «трэш»: территориальный избирком заработал быстрее

Сегодня, 27 октября, одесский городской территориальный избирательный комитет (ТИК) из-за медленной работы которого под зданием «новой мэрии» собрались огромные очереди, начал работать быстрее.

Об этом сообщает Телеграмм-канал «Думская».

«Есть прогресс! ТИК работает немного быстрее, люди с участковых комиссий стали спокойней, нет ссор и скандалов», – сказано в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время большая часть членов участковых избиркомов находится в здании на ступеньках, в коридорах и в зале заседаний. Их вызывают по очереди, рассматривают целостность упаковки, ищут опечатки и зачитывают протоколы.

Если в протоколах нет ошибок, то на рассмотрение двух протоколов – в районный и областной совет – уходит от 20 до 30 минут.

Ранее «Одесская жизнь» писала, что второй день подряд члены участковых избиркомов не могут сдать протоколы в одесский горТИК. Возле здания «новой мэрии» образовались огромные очереди. В ожидании своей очереди многим пришлось ночевать на ступеньках здания, охраняя бюллетени. Другие всю ночь просидели на полу, так как в здании нет ни одной скамейки.

В одесских пабликах в соцсетях охарактеризовали сложившуюся ситуацию как «трэш».

Фото Ивана Мягченкова