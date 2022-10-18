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Где в Одессе бесплатно найти теплые вещи и обувь?

Где в Одессе бесплатно найти теплые вещи и обувь?

Эта информация будет полезна для переселенцев и людей, пострадавших из-за войны, которые нуждаются в теплой одежде и обуви. Мы публикуем проверенные волонтерские пункты, где сейчас выдают бесплатно такие вещи.

Городской гуманитарный центр

Оказывает помощь переселенцам из зон активных боевых действий, людям с инвалидностью, многодетным семьям, пенсионерам.

Приморский район:

  • Адрес: улица Ришельевская, 18 (вход с улицы Жуковского), школа №117.
  • Время работы: будни – с 9:00 до 17:00, суббота – с 9:00 до 15:00.
  • Телефон: (068) 254-66-69.

Киевский район:

  • Адрес: улица Люстдорфская дорога, 33, школа №27.
  • Время работы: будни – с 10:00 до 15:00.
  • Телефон: (048) 765-07-87.

Малиновский район:

  • Адрес: сквер Георгия Гамова, 3а (БФ «Добрый Самарянин»).
  • Время работы: будни – с 11:00 до 13:00.
  • Телефон: (048) 796-27-49.

Суворовский район:

  • Адрес: улица Махачкалинская, 4, школа №22.
  • Время работы: будни – с 9:00 до 17:00.
  • Телефон: (048) 763-03-18.

Благотворительный проект «Добро объединяет»

Проект от Одесской епархии УПЦ помогает переселенцам с инвалидностью и многодетным семьям-переселенцам.

  • Адрес: Алексеевская площадь, 19а.
  • Время работы: по вторникам – с 10:00 до 15:00.
  • Телефон: (093) 615-08-20, можно писать в мессенджеры.

Общественное движение «Вера, надежда, любовь»

Предоставляет помощь пенсионерам, многодетным семьям, матерям-одиночкам.

  • Адрес: Александровский проспект, 6.
  • Время работы: с 11:00 (дни выдачи помощи уточняйте).
  • Телефоны: (048) 771-22-64, (048) 771-22-65.

Центр помощи переселенцам «Содружество»

Специализируется на разных видах помощи для переселенцев.

  • Адрес: улица Конная, 13.
  • Время работы: по вторникам и четвергам – с 12:00 до 17:00.
  • Телефон: (050) 811-77-70.

Волонтерский штаб «Ми разом»

Помогает переселенцам и нуждающимся одесситам, которые попали в трудную ситуацию.

  • Адрес: улица Ольгиевская, 11.
  • Время работы: ежедневно с 12:00 до 17:00.
  • Телефон: (093) 428-28-33.

Христианская миссия «Новая жизнь»

Обращаться могут переселенцы, одинокие матери, многодетные семьи, пенсионеры, люди с инвалидностью.

Важно! Благотворительные фонды и центры помощи также нуждаются в вашей поддержке. Если у вас есть одежда или обувь надлежащего состояния, которые вам не нужны, принесите их по одному из указанных адресов. Приветствуются и другие виды гуманитарной помощи. Давайте помогать людям, пострадавшим из-за войны, вместе!

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Фото Марии Котовой

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Редакция ПРОФИЛЬ

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