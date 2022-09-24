Где в Одессе можно бесплатно постричься?

Парикмахерские услуги с каждым днем дорожают, и конца-краю этому не видно. Но таковы уж наши реалии – тяжелое военное время отражается не только на потребителях, но и на тех, кто работает в сфере обслуживания. Если до войны на дверях многих парикмахерских можно было увидеть объявления: «Бесплатные стрижки – работает стажер», то сегодня таких услуг днем с огнем не сыскать.

Пенсионерам и тем, кто не может оплачивать услуги мастеров в престижных салонах (а сейчас таких людей очень много), для того, чтобы хорошо выглядеть, приходится урезать домашний бюджет в части самого необходимого.

Что же делать в такой ситуации, ведь война и связанные с ней трудности могут затянуться на неопределенное время? Выход из положения есть: привести себя в порядок вам помогут в учебном центре парикмахерского искусства. Под контролем преподавателей студенты-старшекурсники сделают модельную стрижку, завивку или покрасят волосы.

Время, когда в училище можно застать преподавателей и студентов, – с 8:30 до 17:00. Предварительно нужно позвонить и договориться о встрече – ведь это все-таки учебное заведение, и приоритетным здесь является обучение будущих специалистов.

Куда обращаться?

Объединенное высшее профессионально-техническое училище сферы услуг. Адрес: улица Мельницкая, 24. Телефон: (093) 398-66-30.