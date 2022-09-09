Где в Одессе можно отремонтировать чемодан?

Военные действия заставляют многих людей покидать родные дома и переезжать в более безопасные районы – кто-то едет к родственникам и знакомым, а кто-то вынужден уезжать в совершенно незнакомые места. При этом часто случается так, что в самый неподходящий момент ломается чемодан или дорожная сумка, например, отваливаются колесики или заедает ручка, и владелец вынужден выбросить вполне еще годную вещь.

Однако покупать новые чемоданы сейчас накладно, не у всех есть на это средства, поэтому приходится заниматься ремонтом тех, то имеются в наличии. Но самостоятельно качественный ремонт сделать почти невозможно, поэтому лучше всего обратиться в мастерскую к специалистам. Там вам помогут в любом случае, независимо от того, насколько мелкой или серьезной является поломка вашего чемодана или сумки. Вполне возможно, что даже старенький «ветеран» обретет вторую жизнь, и как бонус вам дадут несколько советов, как правильно его эксплуатировать.

В Одессе есть несколько мастерских, в которых вам окажут услуги по ремонту чемоданов или дорожных сумок. Работают такие мастерские практически без выходных, в течение всего дня. Стоимость услуг зависит от сложности ремонта.

Ремонт чемоданов в Одессе: куда обращаться?

Сеть центров бытовых услуг «МультиМастер»

Адрес: улица Торговая, 26.

Телефон: (093) 068-32-53.

Время работы – с 9:00 до 19:00, в воскресенье – с 10:00 до 16:00

Мастерская Boot Service

Адрес: улица Успенская, 75.

Телефон: (063) 351-31-73.

Время работы – с 9:00 до 16:00, в субботу – с 10:00 до 14:00, выходной – воскресенье

Центр бытовых услуг CleanUp

Адрес: улица Раскидайловская, 3.

Телефон: (093) 505-66-29.

Время работы – с 8:00 до 19:00, в воскресенье – с 10:00 до 17:00.

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Фото: nanovo.com.ua