Новости Одессы и Одесской области

Где в Одессе можно отремонтировать чемодан?

Где в Одессе можно отремонтировать чемодан?

Военные действия заставляют многих людей покидать родные дома и переезжать в более безопасные районы – кто-то едет к родственникам и знакомым, а кто-то вынужден уезжать в совершенно незнакомые места. При этом часто случается так, что в самый неподходящий момент ломается чемодан или дорожная сумка, например, отваливаются колесики или заедает ручка, и владелец вынужден выбросить вполне еще годную вещь.

Однако покупать новые чемоданы сейчас накладно, не у всех есть на это средства, поэтому приходится заниматься ремонтом тех, то имеются в наличии. Но самостоятельно качественный ремонт сделать почти невозможно, поэтому лучше всего обратиться в мастерскую к специалистам. Там вам помогут в любом случае, независимо от того, насколько мелкой или серьезной является поломка вашего чемодана или сумки. Вполне возможно, что даже старенький «ветеран» обретет вторую жизнь, и как бонус вам дадут несколько советов, как правильно его эксплуатировать.

В Одессе есть несколько мастерских, в которых вам окажут услуги по ремонту чемоданов или дорожных сумок. Работают такие мастерские практически без выходных, в течение всего дня. Стоимость услуг зависит от сложности ремонта.

Ремонт чемоданов в Одессе: куда обращаться?

Сеть центров бытовых услуг «МультиМастер»

  • Адрес: улица Торговая, 26.
  • Телефон: (093) 068-32-53.
  • Время работы – с 9:00 до 19:00, в воскресенье – с 10:00 до 16:00

Мастерская Boot Service

  • Адрес: улица Успенская, 75.
  • Телефон: (063) 351-31-73.
  • Время работы – с 9:00 до 16:00, в субботу – с 10:00 до 14:00, выходной – воскресенье

Центр бытовых услуг CleanUp

  • Адрес: улица Раскидайловская, 3.
  • Телефон: (093) 505-66-29.
  • Время работы – с 8:00 до 19:00, в воскресенье – с 10:00 до 17:00.

Вы также можете узнать:

Фото: nanovo.com.ua

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить