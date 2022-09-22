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Медицинские центры для переселенцев: адреса в Одессе

Медицинские центры для переселенцев: адреса в Одессе

В каждом районе Одессы работают мобильные медицинские центры для тех, кто был вынужден покинуть свой дом из-за войны. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Адреса центров:

  • Гуманитарный штаб Приморского района – улица Ришельевская, 18;
  • Гуманитарный штаб Киевского района – Люстдорфская дорога, 33;
  • Гуманитарный штаб Малиновского района – сквер Георгия Гамова, 3;
  • Гуманитарный штаб Суворовского района – улица Махачкалинская, 4.

В каждом центре можно получить следующие услуги:

  • консультацию семейного врача;
  • измерить давление;
  • пройти тестирование на ВИЧ/СПИД;
  • заключить или перезаключить декларацию.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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