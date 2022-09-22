Медицинские центры для переселенцев: адреса в Одессе

Проезд переселенцев в общественном транспорте может стать бесплатным? В Украине хотят ввести бесплатный проезд для внутренне перемещенных лиц во время военного положения. Соответствующий проект был зарегистрирован в Верховной Раде. ПОДРОБНЕЕ

Как живет Центр гуманитарной помощи украинским беженцам в Варшаве Более 7 миллионов жителей Украины, спасаясь от ужасов войны, были вынуждены искать спасение в Европе и других странах мира. Большинство беженцев, особенно, в первые недели вражеского нападения, принял народ Польши. Только один из множества центров помощи украинским беженцам Centrum Pomocy Humanitarnej ul.Modlńska 6d за полгода войны принял около 500 тысяч вынужденных переселенцев. ПОДРОБНЕЕ

Какую медпомощь предоставляют бесплатно во время хирургических операций? Несмотря на военное время, украинцы по-прежнему могут сделать все необходимые плановые и срочные операции бесплатно, сообщили в Национальной службе здоровья (НСЗУ). Единственное условие — обращаться надо в заведение, имеющее договор с НСЗУ. Узнать контакты ближайшего медучреждения можно по номеру 16-77. ПОДРОБНЕЕ