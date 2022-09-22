Медицинские центры для переселенцев: адреса в Одессе

В каждом районе Одессы работают мобильные медицинские центры для тех, кто был вынужден покинуть свой дом из-за войны. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Адреса центров:
- Гуманитарный штаб Приморского района – улица Ришельевская, 18;
- Гуманитарный штаб Киевского района – Люстдорфская дорога, 33;
- Гуманитарный штаб Малиновского района – сквер Георгия Гамова, 3;
- Гуманитарный штаб Суворовского района – улица Махачкалинская, 4.
В каждом центре можно получить следующие услуги:
- консультацию семейного врача;
- измерить давление;
- пройти тестирование на ВИЧ/СПИД;
- заключить или перезаключить декларацию.
Вас также может заинтересовать:
- Проезд переселенцев в общественном транспорте может стать бесплатным?
- Дадут ли субсидию тем, кто приютил переселенцев?
- Куда обращаться, если отказывают в статусе переселенца?