Где сдать тест на одессита: самые интересные истории местной топонимики (видео)

В новом видео на Youtube-канале «Одесская жизнь» знаток Одессы Александр Отдельнов рассказал:

На какую улицу невозможно попасть без пропуска?

Где обитают два Карла?

Где можно сдать тест на одессита?

Какая из одесских улиц самая длинная?

Какую улицу переименовывали больше всего раз?

Перекресток двух Карлов

Европейская и Греческая улицы в советское время назывались Карла Маркса и Карла Либкнехта. А в милом подвальчике здесь была очень популярная среди одесситов кофейня. Она, как и весь перекресток, получила неофициальное название «Два Карла». И несмотря на то, что много лет эти улицы имеют другие названия, уже более 50 лет название «Два Карла» знает каждый одессит.

Улицы-рекордсмены

Самая длинная одесская улица – Объездная дорога – 23 км, самая широкая – Небесной сотни – 90 метров, это даже шире Крещатика, а на Хаджибейской дороге – 523 номера!

Улица, где с одной стороны сидят, а с другой – лежат

Одесситы шутят, что на улице Водопроводной с одной стороны сидят, а с другой – лежат. Причина в том, что с одной стороны большую ее часть занимает Второе христианское кладбище, а с другой – Одесская тюрьма. Но не вся она такая мрачная, ведь здесь находится помповая станция Одесского водопровода, которая уже полтора века дает Одессе живительную влагу.

Улица, которую переименовывали 9 раз

А улица Академическая стала рекордсменом по переименованиям – она меняла название аж 9 раз!

Сначала она называлась Шарлоттинской, в честь немки Шарлотты Штаут-Велш – с ее имения она начиналась. Со временем рядом возник палаточный хутор бродяг и нищих Голопузовка с дурной славой, улица стала Шарлотанской. Большевики снесли хутор и на его месте построили детский летний лагерь, улица стала Лагерной, а через время – Пионерской. После второй мировой ее назвали Сплитской, в честь хорватского города побратима Одессы. Затем отношения СССР с Югославией охладели, и улица снова стала Пионерской. Во времена управления городом Эдуардом Гурвицем она получила имя одно из его соратников, которого жестоко убили – Варламова. Затем к власти в Одессе пришел политический оппонент Гурвица Костусев и вернул улице прежнее название – Пионерская. А уже не так давно улица получила новое название – Академическая, благодаря юридической академии, которая на ней расположена.

Улица без почтовых адресов

Бульвар Военно-морских сил Украины одесситы помнят как Комсомольский, Искусств и Жванецкого. Это единственная одесская улица, где нет ни одного почтового адреса, потому что все дома бульвара зарегистрированы на близлежащих улицах.

Где в Одессе сдают тест на одессита и на которую не так легко попасть, смотрите в новом видео на Youtube-канале «Одесская жизнь».

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