Где сдать тест на одессита: самые интересные истории местной топонимики (видео)

Одесса – это кружево из проспектов, бульваров, улиц и переулков, у которого плещется Черное море и обнимает волшебное украинское небо. Очень много написано и снято об одесских улицах, а сегодня читайте несколько самых интересных историй связанных с ними.
В новом видео на Youtube-канале «Одесская жизнь» знаток Одессы Александр Отдельнов рассказал:
- На какую улицу невозможно попасть без пропуска?
- Где обитают два Карла?
- Где можно сдать тест на одессита?
- Какая из одесских улиц самая длинная?
- Какую улицу переименовывали больше всего раз?
Перекресток двух Карлов
Европейская и Греческая улицы в советское время назывались Карла Маркса и Карла Либкнехта. А в милом подвальчике здесь была очень популярная среди одесситов кофейня. Она, как и весь перекресток, получила неофициальное название «Два Карла». И несмотря на то, что много лет эти улицы имеют другие названия, уже более 50 лет название «Два Карла» знает каждый одессит.
Улицы-рекордсмены
Самая длинная одесская улица – Объездная дорога – 23 км, самая широкая – Небесной сотни – 90 метров, это даже шире Крещатика, а на Хаджибейской дороге – 523 номера!
Улица, где с одной стороны сидят, а с другой – лежат
Одесситы шутят, что на улице Водопроводной с одной стороны сидят, а с другой – лежат. Причина в том, что с одной стороны большую ее часть занимает Второе христианское кладбище, а с другой – Одесская тюрьма. Но не вся она такая мрачная, ведь здесь находится помповая станция Одесского водопровода, которая уже полтора века дает Одессе живительную влагу.
Улица, которую переименовывали 9 раз
А улица Академическая стала рекордсменом по переименованиям – она меняла название аж 9 раз!
Сначала она называлась Шарлоттинской, в честь немки Шарлотты Штаут-Велш – с ее имения она начиналась. Со временем рядом возник палаточный хутор бродяг и нищих Голопузовка с дурной славой, улица стала Шарлотанской. Большевики снесли хутор и на его месте построили детский летний лагерь, улица стала Лагерной, а через время – Пионерской. После второй мировой ее назвали Сплитской, в честь хорватского города побратима Одессы. Затем отношения СССР с Югославией охладели, и улица снова стала Пионерской. Во времена управления городом Эдуардом Гурвицем она получила имя одно из его соратников, которого жестоко убили – Варламова. Затем к власти в Одессе пришел политический оппонент Гурвица Костусев и вернул улице прежнее название – Пионерская. А уже не так давно улица получила новое название – Академическая, благодаря юридической академии, которая на ней расположена.
Улица без почтовых адресов
Бульвар Военно-морских сил Украины одесситы помнят как Комсомольский, Искусств и Жванецкого. Это единственная одесская улица, где нет ни одного почтового адреса, потому что все дома бульвара зарегистрированы на близлежащих улицах.
Где в Одессе сдают тест на одессита и на которую не так легко попасть, смотрите в новом видео на Youtube-канале «Одесская жизнь».
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