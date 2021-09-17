Кабмин официально ликвидировал Государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАСИ). Всех ее работников уволили, а разрешения на строительство, которые инспекция выдала в последнее время — тщательно проверят. Вместо ГАСИ начал работать новый орган.

Давайте разберемся, что изменится и как теперь будут бороться с незаконной застройкой.

В чем была проблема с ГАСИ?

«Одесская жизнь» уже рассказывала, чем занималась ГАСИ и почему ее работа вызывала много нареканий. Если коротко, то все дело в коррупции.

Схема работала следующим образом. Чтобы начать строительство, застройщик должен обратиться к местным властям и получить градостроительные условия и ограничения. А потом нужно получить различные разрешения: на проектирование, на начало строительства и так далее. Кроме того, необходимо согласовывать изменения в проектной документации, а также получать сертификат на введение объекта в эксплуатацию. Решением этих вопросов занималась ГАСИ.

«И ни для кого не секрет, что годами этот процесс в Украине сопровождался коррупционными признаками. И все делалось для того, чтобы “усложнить” жизнь застройщику, от начала и до конца. А потом эти “сложности” решались на взаимовыгодной основе — и так система работала годами, фактически все к этому привыкли», — сказал министр регионов Алексей Чернышев на брифинге, посвященном старту новой архитектурной инспекции.

И что это за инспекция, которая придет на смену ГАСИ?

Новый орган называется ГИАГ — Государственная инспекция архитектуры и градостроительства. 16 сентября она начала официально работать. В Минрегионе подчеркивают, что это не замена ГАСИ, а полноценный орган с новыми полномочиями и совершенной другой структурой.

В составе новой инспекции нет ни одного сотрудника ГАСИ. И в будущем ведомство планирует придерживаться такой же политики — не брать на работу старые кадры. Сейчас в ГИАГ работают 200 специалистов. В большинстве своем это люди, которые никогда не были на госслужбе: архитекторы, проектировщики, инженеры, юристы.

Всего в инспекции будет работать около 600 человек. Туда набирают по конкурсу, который проводят при участии Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

В чем отличие старой ГАСИ от новой инспекции? Только новые лица?

Не только. В Минрегионе решили изменить сам принцип работы инспекторов по архитектуре и градостроительству. Главное нововведение — отсутствие «человеческого фактора». Весь документооборот переведут в электронный вид. Уже сейчас работает Единая государственная система в сфере строительства.

Это означает, что контакт чиновников и застройщиков на этапе получения разрешений планируют свести к минимуму. Решения о проведения проверок будут принимать не чиновники, а система. Многие документы можно будет получить в уведомительном порядке, без согласований.

Таким образом, если застройщик имеет оформленный земельный участок и оформленный проект, то по умолчанию имеет право начинать строительство. Главное, чтобы документы были в порядке.

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А как будут бороться с незаконной застройкой?

Реформа архитектуры и градостроительства предполагает не только уведомительный характер подачи документов, но и увеличение ответственности для всех участников строительства. В том числе и уголовной ответственности.

В Верховной раде уже сейчас рассматривают законопроект с поправками в административный и уголовный кодексы. Если застройщик нарушает проект — например, строит дополнительный этаж — то уголовную ответственность будет нести не только сам застройщик, но и генподрядчик, представитель технического надзора, прораб и другие работники, которые в этом задействованы. За самовольное строительство в законопроекте предусмотрено ограничение свободы на срок до трех лет.

Что касается проверок застройщика, то есть существенное изменение. По словам замминистра регионов Натальи Козловской, присутствие застройщика во время проверок будет не обязательным, эту норму уберут из закона. Раньше инспекторы не могли попасть на объект, мотивируя это тем, что нет представителя застройщика. И поэтому проверки переносились и затягивались.

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