Ликвидируют ГАСИ: что нас ждет – лояльность к застройщикам или анархия застройки?

«Коррупционный клещ» – так назвал Государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАСИ) новый премьер-министр страны Денис Шмыгаль. А президент Украины Владимир Зеленский объявил о ликвидации этого органа. Соответствующее решение 13 марта принял Кабинет министров. Ряд экспертов говорят о положительном влиянии на строительную сферу и инвестиционный имидж, другие — о рисках появления анархии при застройке. Чего нам ждать и кто будет исполнять законы вместо ГАСИ?

Что делает ГАСИ?

Современная Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ) Украины действует на основании Положения, которое было утверждено Постановлением КМУ №294 от 9 июля 2014. Основной задачей органа «является реализация государственной политики по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля и надзора».

Среди прочего ГАСИ издает обязательные для исполнения предписания по:

· устранению нарушений требований законодательства в сфере градостроительной деятельности, строительных норм, стандартов и правил;

· остановке подготовительных и строительных работ;

· принимает в эксплуатацию законченные строительством объекты (выдает соответствующие сертификаты или отказывает в их выдаче, регистрирует декларации о готовности объекта к эксплуатации, вносит изменения в них, а также возвращает такие декларации и отменяет их регистрацию).

Чем так плоха инспекция?

ГАСИ сегодня контролирует строительство на всех его стадиях: от начала строительных работ и до ввода в эксплуатацию. Однако за десятилетия служба закрывала глаза на многие нарушения. Отсюда — немало проблем в строительной отрасли:

· «замороженные» долгострои,

· ликвидация и остановка ряда строительных компаний,

· столкновения граждан с застройщиками на местах вчерашних парков и детских площадок;

· высотное строительство в исторических частях городов и в прибрежной зоне, над метро;

· сотни строек на земельных участках, отсутствие строительной документации и технических условий на подключение к городским сетям и т.п.

И каждый раз — в результате грубых нарушений строительных норм, – пострадавшие идут решать свои проблемы под стены областных и городских администраций. А инспекторы ГАСИ всегда остаются за кадром.

Именно поэтому появилось Постановление Кабимина «Об оптимизации органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора». Предполагается разделение функций осуществления архитектурно-строительного контроля и надзора во избежание коррупционных рисков при осуществлении разрешительных и регистрационных функций.

По словам главы правительства, за время существования инспекции «строительное законодательство переплелось узлами с этим ведомством, поэтому сначала придется провести серьезную юридическую подготовку к реформе».

Что будет вместо ГАСИ?

По словам премьера, «структуру отрасли приведут в соответствие с лучшими развитыми структурами, действующих в мире». По плану, вместо ГАСИ создадут три специализированных центральных органа власти:

· Государственная сервисная служба градостроительства – будет заниматься выполнением регистрационных функций в строительстве.

· Государственное агентство техрегулирования – в его юрисдикции будут параметры, государственные строительные нормы, еврокоды.

· Государственная инспекция градостроительства – будет осуществлять функции надзора и контроля в строительстве.

– При этом разрешительная система, до внесения изменений в законы, формально останется, но она будет происходить по чек-листу, при этом разрешение перед началом строительства – это ерунда, которая должна быть отменена, мы к этому движемся, – подчеркнул Денис Щмыгаль.

Он отметил, что единственное, что будет контролироваться государством — это введение объекта в эксплуатацию и контроль норм. Также премьер добавил, что планируется запустить электронный кабинет застройщика для объектов с классом последствий СС2 и СС3. Кроме того, начата разработка нового реестра строительной деятельности, который будет объектоориентированным.

Новые органы контроля в сфере строительства должны полноценно заработать до конца сентября 2020 года. А до этого нужно внести изменения в законодательство и разработать систему по переводу работы новых структур в электронный формат.

Опасения одесситов

Для Одессы и ее жителей решение правительства и президента было довольно неожиданным.

Все мы знаем, что проблема незаконной или малозаконной застройки в нашем городе актуальна как нигде. Чего только стоят высотки на склонах, снос исторических зданий, бесконечные нахалстрои, вырубка деревьев на Трассе здоровья и уничтожение зеленых зон в городской черте и так далее.

Именно поэтому несколько недель назад Одесский городской совет обратился к президенту с просьбой подать законопроект о расширении полномочий местных органов архитектурно-строительного контроля. Ведь, по информации мэрии, большинство нынешних высотных строек в Одессе возводятся по согласованиям, выдаваемым в Киеве — центральным ГАСИ.

Таким образом, одесские городские власти не обладали законными и действенными средствами контроля за такими стройками. Соответственно, не было и воздействия на недобросовестных застройщиков. Также городские строительные чиновники не имеют полномочий по оперативному прекращению любой незаконной стройки — зачастую собственники нахалстроев просто не допускают инспекторов ГАСКа на строительные объекты.

И вот теперь вопрос: как бороться с незаконной застройкой и контролировать строительные объекты в городе, если полномочий местному ГАСКу не добавили, а центральное управление ГАСИ и вовсе расформировывают.

Фото: blog.orcafascio.com

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