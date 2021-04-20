В Одессе демонтируют незаконную мансарду на памятнике архитектуры (фото, видео)

В Одессе на доме-памятнике архитектуры на Пушкинской, 34, демонтируют незаконную мансарду.

Об этом сообщают на своих страницах в Facebook общественник Демьян Ганул и глава государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСКа) Одесского горсовета Александр Авдеев.

«Демонтируем незаконную мансарду на Пушкинской, 34, которую пытались построить граждане Израиля Калаш Тали и США Давид Авраам Персик без необходимых разрешительных документов… Отмечу, что управление ГАСК еще в прошлом году подало исковое заявление в Одесский окружной административный суд для прекращения прав на выполнение строительных работ», – сообщает Александр Авдеев.

Дом №34 по улице Пушкинской (угол Троицкой) – памятник архитектуры и градостроительства местного значения; в реестре значится под названием «Дом доходный Шполянского». Постройка конца позапрошлого века. Архитектор – Александр Бернардацци.

Фото: Facebook-страница Демьяна Ганула, видео – Facebook-страница Александра Авдеева; фото здания: Вікіпедія