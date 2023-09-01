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В Одессе стартовал фестиваль-ярмарка: пиво, бокалы, военные артефакты (фоторепортаж)

В Одессе стартовал фестиваль-ярмарка: пиво, бокалы, военные артефакты (фоторепортаж)

Первый день второй осени на военном положении в Одессе… В Летнем театре Горсада стартовала трехдневная Всеукраинская благотворительная фестиваль-ярмарка в объединенном формате.

Музыка, вкусные блюда, пиво… А еще бокалы, бокалы… И, конечно же, сбор для помощи нашим защитникам.

Фестиваль пива
Фестиваль пива
Фестиваль пива
Фестиваль пива

Организаторы фестиваля в Летнем театре подчеркивают:

Пивовары, виноделы, сыровары и уличные шеф-повара объединятся для вас в одном месте, чтобы напомнить всему миру, что мы действительно несгибаемы! С каждым приобретенным бокалом вы помогаете парням, которые защищают нашу славную Украину и помогаете семьям тех, кто уже выполнил свой долг и остался навеки в наших сердцах!

Фестиваль пива
Фестиваль пива
Фестиваль пива
Фестиваль пива
Фестиваль пива
Фестиваль пива

Военные артефакты здесь тоже можно увидеть, волонтеры объясняют, «что это такое», очень интересно рассказывают обо всем, что представлено на мини-выставке. Все это волонтеры привозили из разных горячих точек…

Фестиваль пива
Фестиваль пива
Фестиваль пива

Вход на фестиваль свободный.

Фестиваль пива
Фестиваль пива

Фестиваль продлится три дня — с 1 по 3 сентября, с 12.00 до 22.00.

Фото: Мария Котова.

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