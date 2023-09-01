В Одессе стартовал фестиваль-ярмарка: пиво, бокалы, военные артефакты (фоторепортаж)

Первый день второй осени на военном положении в Одессе… В Летнем театре Горсада стартовала трехдневная Всеукраинская благотворительная фестиваль-ярмарка в объединенном формате.

Музыка, вкусные блюда, пиво… А еще бокалы, бокалы… И, конечно же, сбор для помощи нашим защитникам.

Организаторы фестиваля в Летнем театре подчеркивают:

Пивовары, виноделы, сыровары и уличные шеф-повара объединятся для вас в одном месте, чтобы напомнить всему миру, что мы действительно несгибаемы! С каждым приобретенным бокалом вы помогаете парням, которые защищают нашу славную Украину и помогаете семьям тех, кто уже выполнил свой долг и остался навеки в наших сердцах!

Военные артефакты здесь тоже можно увидеть, волонтеры объясняют, «что это такое», очень интересно рассказывают обо всем, что представлено на мини-выставке. Все это волонтеры привозили из разных горячих точек…

Вход на фестиваль свободный.

Фестиваль продлится три дня — с 1 по 3 сентября, с 12.00 до 22.00.

Фото: Мария Котова.