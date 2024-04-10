В Одессе снимают фильм о знаменитом украинском режиссере: подробности

О чем фильм «Режиссер»

В Одессе стартуют съемки одного из самых масштабных в Украине кинопроектов. Кинолента посвящена Александру Довженко и расскажет об Одессе 1926 года. Авторы фильма воплощают сугубо одесскую историю, зрителя погружают в атмосферу столетней давности, которая имеет параллели с настоящим.

Драма рассказывает о первых шагах в кино Александра Довженко, о его «рождении» как режиссера и работе на Одесской киностудии.

«Это город, который оправился от Первой мировой и Гражданской войн, который живет и процветает: НЭП, джаз, бокс, литература, чрезвычайная кухня, море… Эпоха романтиков, писателей и молодого кино. Кино — это страсть одесситов. Наш фильм рассказывает о том, как карикатурист и начинающий литератор Саша Довженко делает первые шаги в кино, как он становится профессиональным режиссером. Известно, что всего за три года работы на Одесской кинофабрике (1926-1929гг) Довженко получил всемирную известность и стал киноклассиком (его фильмы относится к 12 лучшим фильмам всех времен и народов)», — сообщает Одесская киностудия в Facebook.

Кроме самого Довженко, в ленте появятся и другие известные личности Украины 1920-х годов. В частности, это хорунжий армии УНР Юрий Тютюнник, известный писатель Юрий Яновский и член Генерального Секретариата УНР Симон Петлюра.

Работа над лентой стартовала в начале апреля. Сейчас она находится на стадии кастингов и разработки плана съемочного процесса. Художники планируют завершить съемки к 130-летию режиссера в сентябре этого года, после чего начнется этап постпродакшена. А на большие экраны фильм выйдет уже в следующем году, однако точные даты неизвестны.

Режиссеры, актеры, финансирование

Режиссером будущей полнометражной художественной ленты выступил Константин Коновалов, который снял историко-приключенческую картину «Крепость Хаджибей».

Авторы сценария — Константин Коновалов, Сергей Трымбач, оператор-постановщик — Владимир Гуевский.

Фильм создается при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, то есть за государственные средства. Но пока фонд Госкино выделил лишь часть необходимых средств, остальные будут предоставляться в процессе.

«Мы решили снять фильм о Довженко, об Одессе во времена Довженко, как дань уважения художнику, который творил в нашем городе. Именно здесь Александр Петрович начал свой режиссерский путь. Снимать во время войны и финансового кризиса, да еще и о Довженко, это очень сложно»,- сообщил генеральный продюсер фильма Андрей Осипов.

Актерский состав еще не определен , ведь до сих пор продолжаются кастинги. Но кинопроизводители отмечают, что предпочтение будут отдавать именно одесским актерам. Однако сейчас точно известно, что одну из ведущих ролей сыграет известный украинский актер Богдан Бенюк.

Ранее «Одесская жизнь» писала о том, как в Киеве прошла премьера немого фильма Александра Довженко «Звенигора». Фильм является первой частью знаменитой «украинской трилогии Довженко».