В Одессе готовятся к съемкам фильма о курсантах Института Военно-морских сил (ВМС), оставшихся верными Украине во время оккупации Крыма Россией в 2014 году.

Как сообщает пресс-служба ВМС ВС Украины, фильм будет снимать известный украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев совместно с продюсером Михаилом Ухманом. Меморандум о сотрудничестве и поддержке фильма подписал командующий ВМС ВС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа.

Сценарий фильма написан на основе реальных событий

Фильм будет рассказывать о курсантах Академии военно-морских сил им. Нахимова, которые в 2014 году не изменили Украине и вместе со своими преподавателями выехали на материк, где закончили обучение и сейчас стоят на защите Родины. В сценарии использованы реальные истории украинских военнослужащих во время агрессии российско-оккупационных войск в Крыму в 2014 году.

«Поведение каждого человека – это результат того, какие фильмы он смотрит, какие книги читает, какие сказки в детстве слушал, какой пример ему показали родители. Поэтому так важно рассказывать о судьбах наших людей, что я и делаю. Этот фильм о наших ребятах, которые показали своими действиями, что Украина сильна своими людьми. Когда курсанты 20 марта 2014 года вышли на плац академии в Севастополе и спели наш гимн – весь мир понял, что мы не сдадимся, потому что у нас есть такие люди»,

– отметил на встрече с курсантами Военно-морского института Одесской морской академии режиссер Ахтем Сеитаблаев.

Ахтем Сеитаблаев – именитый украинский режиссер, много снимался как актер. На его счету такие получившие известность киноленты, как «Хайтарма», «Киборги», «Чужая молитва», «Захар Беркут», и «Доброволец».

Михаил Ухман – автор фильмов «Путь поколений» об украинских защитниках от УПА до наших дней, и документальной ленты «Немного ниже неба» – о защитниках («киборгах») Донецкого аэропорта.

Будущая полнометражная лента пока имеет несколько рабочих названий: «Не предать мгновение» и «Призванные морем».

Съемки должны начаться весной следующего года, большая часть из них пройдет в Одессе.

Остались верны Украине

20 марта 2014 года группа курсантов Академии ВСУ им. Нахимова в Севастополе, отказавшихся переходить на сторону России, во время церемонии поднятия российского флага хором исполнили гимн Украины, несмотря на попытки российской стороны заглушить их пение оркестром.

Тогда курсантам, которые не предали свою страну (а таковых оказалось 103 человека), дали полмесяца, чтобы выехать из Крыма. Впоследствии будущие офицеры передислоцировались в Одессу.

Тогда в составе Национального университета «Одесская морская академия», готовившего кадры лишь для торгового флота, был создан новый факультет ‒ Военно-морских сил. Сейчас это отдельный институт при Одесской морской академии.

Позже трое лучших курсантов – Андрей Гладун, Филипп Македонский и Мирослав Криворучко – прошли стажировку в престижном Королевском колледже ВМС Великобритании, куда их пригласило британское правительство.

В конце марта 2017 года 27 офицеров закончили обучение и стали в строй. Некоторые из них направились нести службу на фрегате «Гетман Сагайдачный».

Фото: Антикор, видео: Спілка офіцерів