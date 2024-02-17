День котов и доброты: какие еще праздники отмечают 17 февраля

17 февраля — это день, когда можно отпраздновать различные события, имеющие значение для разных людей. Среди них и День спонтанного проявления доброты, и котов.
День спонтанного проявления доброты
Это праздник, когда люди проявляют невинную доброту друг к другу без предварительных планов или обязательных акций. Это время, когда случайные акты доброты становятся нормой, а отношения между людьми становятся теплыми и полными любви.
Всемирный день человеческого духа
Этот праздник посвящен высоким идеалам гуманизма, милосердия и взаимопонимания. В этот день люди сплачиваются для поддержки друг друга, возвышают духовные ценности и демонстрируют силу человеческого духа.
День кота в Европе
Это празднование природного волшебника среди животного царства. В этот день коты становятся непризнанными героями, преподносятся их невероятные умения и волшебный характер.
Именины 17 февраля
17 февраля именины празднуют: Федор (Феодор), Роман, Филипп, Феодосий, Марианна, Марьяна.
Кто из известных людей родился 17 февраля
В этот день родились:
- 1908 год: украинский поэт и прозаик Алексей Влызько, который был расстрелян в декабре 1934 года.
- 1943 год: украинская актриса театра и кино Раиса Недашковская.
- 1988 год: украинский боксер Василий Ломаченко, который стал двукратным олимпийским чемпионом.
Памятные даты 17 февраля
- 0 год: завершение войны четверного альянса — Испания отказывается от территориальных претензий к Италии, а Сардинское королевство становится собственностью Савойского дома.
- 1753 год: Швеция переходит с юлианского календаря на григорианский.
- 1795 год: в Великобритании выращивают картофель весом почти 8,5 кг.
- 1815 год: окончание Англо-американской войны восстанавливает прежнее положение дел.
- 1863 год: в Женеве основан Международный комитет помощи раненым, который позже становится Международным комитетом Красного Креста.
- 1876 год: Джулиус Вольф из Истпорта (штат Мэн, США) создает первые консервы с сардинами.
- 1919 год: Директория УНР обращается за помощью в борьбе с большевиками к Антанте и США.
- 1933 год: выходит первый номер еженедельного американского журнала «Ньюсвик».
- 1955 год: Одесская кинофабрика превращается в Одесскую киностудию художественных фильмов.
- 1972 год: группа «Pink Floyd» завершает свое турне по Англии с премьерой новой программы «Eclipse».
- 1999 год: Верховная Рада Украины дает разрешение на привлечение к уголовной ответственности и арест Павла Лазаренко.
- 2008 год: Косово объявляет независимость от Сербии.
- 2011 год: начинаются вооруженные беспорядки в Ливии.
- 2015 год: генеральная прокуратура Украины отказывает правительству Грузии в экстрадиции экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.