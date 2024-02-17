День котов и доброты: какие еще праздники отмечают 17 февраля

День спонтанного проявления доброты

Это праздник, когда люди проявляют невинную доброту друг к другу без предварительных планов или обязательных акций. Это время, когда случайные акты доброты становятся нормой, а отношения между людьми становятся теплыми и полными любви.

Всемирный день человеческого духа

Этот праздник посвящен высоким идеалам гуманизма, милосердия и взаимопонимания. В этот день люди сплачиваются для поддержки друг друга, возвышают духовные ценности и демонстрируют силу человеческого духа.

День кота в Европе

Это празднование природного волшебника среди животного царства. В этот день коты становятся непризнанными героями, преподносятся их невероятные умения и волшебный характер.

Именины 17 февраля

17 февраля именины празднуют: Федор (Феодор), Роман, Филипп, Феодосий, Марианна, Марьяна.

Кто из известных людей родился 17 февраля

В этот день родились:

1908 год: украинский поэт и прозаик Алексей Влызько, который был расстрелян в декабре 1934 года.

1943 год: украинская актриса театра и кино Раиса Недашковская.

1988 год: украинский боксер Василий Ломаченко, который стал двукратным олимпийским чемпионом.

Памятные даты 17 февраля