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Новости Одессы и Одесской области

Карантинная жизнь одесских балконов (фото)

Карантинная жизнь одесских балконов (фото)

Моя знакомая строго соблюдает карантинный режим. Между делом рассказывает, как изменилась ее жизнь: практически целый день проводит на балконе.

— Раньше выходила на балкон, чтобы убрать, ну, или положить что-то. Теперь поняла, какое это благо: можно сказать, сейчас, в период карантина, живу на балконе, — рассказывает она.

Прохожу по центру города. В самом деле, балконная жизнь города имеет свои особенности и изюминки в период карантина. Увы, много балконов здесь ветхие, и люди, конечно, стараются на такие не выходить. Но если с балконом все в порядке…

Не так давно «Одесская жизнь» рассказывала, как на балконе второго этажа одесский мальчик на инвалидной коляске, представившийся именем Шалом, сыграл для горожан блюз на электрогитаре. Балконы приводят в порядок, озеленяют, устраивают здесь чуть ли не выставки цветов, а порой и просто превращают в «клуб». А еще на многих балконах — столики и стульчики, табуретки и даже кресла.

— Да, да, вот так и карантиним, — сообщил со своего балкона молодой человек, видя, что я снизу навела на него объектив.

А вот урбанист, основатель проекта «Тысяча дверей Одессы» Константин Емельянов выложил в соцсетях фотографию своего обновленного балкона. Ну просто красота!

Балкон Константина Емельянова

Балкон Константина Емельянова

«Как известно, я топлю за зеленые открытые балконы вместо скворечников из вагонки и каждую весну меняю видовой состав растений. Соседям хороший вид, а мне кайф летом. В этом году высадил виноград Вичи и плющ, хочу зеленую стену через пару лет. Новогодние голубые ели пережили зиму и весну на балконе, пустили новые ветки, скоро высажу в саду (так что покупайте елки в горшках на Новый год вместо трупов и высаживайте в парках). Новички: карекс, рододендрон и ракитник. Комфортный балкон — это совсем не сложно, вы ж, небось, любите Голландию и Данию… Делайте у себя», — призывает Константин.

И многие одесситы стараются — кто как может. Особенно теперь, когда (далеко не для всех, конечно) балкон стал чем-то вроде личной дачи, места, где читают, утыкаются в гаджет с сериалом или присоединяются к онлайн-путешествиям, урокам и экскурсиям.

Балконы на карантине, карантин на балконах… Как это иногда выглядит — смотрите на наших фото.

Фото автора, фото балкона Константина Емельянова — Константин Емельянов

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