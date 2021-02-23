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Фотофакт: одесситы превращают балконы своих квартир в мини-электростанции

Фотофакт: одесситы превращают балконы своих квартир в мини-электростанции

Некоторые одесситы креативно решают вопрос электроснабжения, начав устанавливать солнечные панели для генерации электроэнергии прямо на балконах своих квартир.

В частности, к такому решению пришли жильцы дома №55/1 по улице Ильфа и Петрова на Таирова. Солнечную мини-электростанцию запечатлел журналист «Одесской жизни» Юрий Руденко (см. фото).

«Не знаю, как это согласуется с архитектурными нормами, но весьма оригинальное решение. Похоже, что и соседу тоже понравилось», – прокомментировал автор фото.

Отметим, что солнечная электростанция позволяет генерировать ток для собственного потребления, который также можно продавать в местные электросети, зарабатывая на «зеленом» тарифе.

Напомним, в конце прошлого года в Одессе стартовал проект «Солнечный город», предполагающий установку солнечных батарей на крышах многоэтажек.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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