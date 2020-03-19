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Новости Одессы и Одесской области

Не унывайте: одессит исполнил блюз на собственном балконе (видео)

Не унывайте: одессит исполнил блюз на собственном балконе (видео)

На балконе второго этажа одесский мальчик на инвалидной коляске, представившийся именем Шалом, сыграл для горожан блюз на электрогитаре.

Об этом сообщил создатель платформы «Доброе дело» Анатолий Кавун.

«Одесса, карантин, настроение! Мальчишка представившийся именем Шалом, сидя на инвалидной коляске, не дает унывать прохожим с помощью электрогитары… Берегите себя! Мы справимся!», — сообщает Анатолий Кавун, поместивший это позитивное и трогательное видео.

На видео видно, что одессит-гитарист исполняет блюз на балконе дома на Троицкой, 32.

Видео: Маяк из соцсетей Анатолия Кавуна

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Мария Котова
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