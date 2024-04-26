Фестивалі просто неба і прем’єри: топ 5 яскравих подій 27-28 квітня в Одесі

А для тих, хто ще не готов проводити час на під відкритим небом, пропонуємо завітати на премʼєри в театр ляльок та цирк. Меломанів запрошуємо на нову камерну програму Андрія Чорного, яка відбудеться в сучасній підземній, а значить надзвичайно безпечній концертній залі.

Безкоштовні, але не менш цікаві події шукайте тут

27-28 квітня, 11:00 – 19:00 – вітковий вікенд в Ботанічному саду

Ботанічний сад, нова територія

Незважаючи на ті рани, які отримав наш сад під час ракетної атаки наш Ботанічний сад продовжує свою роботу та запрошує одеситів провести вихідні серед в оточенні прекрасних квітів та дерев, які зараз знаходяться в епіцентрі свого цвітіння.

Ви потрапите в райський куточок міста, наповнений пахощами та відчуттям спокою. Але якщо ви захочете щось робити, то вам запропонують безліч активностей – від майстер класів до фудкорту. Чекаємо на гарні фото з події.



27 – 28 квітня, 13:00 – 21:00 – Фестиваль вина та сиру Bon Appetit Weekend, Park Residence

Любителі вина та сиру цими вихідними збираються на Французькому бульварі, 85, щоб зі смаком провести час. Адже на події зберуться майже два десятки виробників крафтової продукції. Гостей очікують дегустації, музична програма, конкурси, фудкорти. Погода буде сприяти весняному настрою.



27, 28 квітня, 17:00 – Премʼєра мюзиклу “Forever young”. Театр ляльок

Друга премʼєра, яку підготував для дорослих глядачів цього місяця Одеський театр ляльок (минулого тижня ми запрошували вас на виставу “Брехня” за п’єсою Володимира Вінниченка.

На цей раз в театрі поставили мюзикл. Литовський режисер Лінас Зайкаускас пропонує глядачам на декілька годин відволіктися від сумних новин під мелодії світових хітів та задуматися про веселу та безтурботну… старість.



27 квітня, 17:00 – Премʼєра програми “Морські пригоди” Одеський цирк

А ви знали, що одеський цирк найстаріший цирк світу? Тож нинішня премʼєра гарний привід завітати на нову програму, згадати дитинство та здивуватися можливостям акробатів, повітряних гімнастів та поразважатися разом із дотепними клоунами.

До речі нещодавно ми розповідали про те, як одеситка здійснила свою мрію і вийшла на арену нашого цирку. В новій програмі ви особисто можете побачити її виступ.



27 квітня, 18:00 – Концерт «Чорне та Біле», Urban Music Hall

Вперше в Одесі, ексклюзивний концерт для поціновувачів музики, авторська програма Альбіни Шумакової , яка підкорить слухача текстами пісень та мелодією у супроводі двох камерних оркестрів під керівництвом Андрія Чорного.

