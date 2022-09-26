Кому устроиться на работу перед пенсией станет проще?

Согласно принятому Верховной Радой закону, работодатели будут получать компенсацию единого социального взноса (ЕСВ) или части зарплаты из Фонда по безработице за трудоустройство определенных категорий граждан.
Так, работодатель получит компенсацию, если примет на работу:
- лиц за пять лет до достижения пенсионного возраста;
- лиц с инвалидностью;
- матерей или отцов-одиночек, родителей детей с инвалидностью;
- участников боевых действий;
- молодежь на первое рабочее место;
- долгосрочных безработных и других.
Вы также можете узнать:
- Какой будет минимальная пенсия в 2023 году?
- Как украинцы смогут сами увеличить себе пенсии?
- Как получить пенсии жителям деоккупированных территорий?