Кому устроиться на работу перед пенсией станет проще?

Какой будет минимальная пенсия в 2023 году? Опубликован проект Госбюджета на 2023 год. Его называют «военным», так как 50% бюджетных средств будет направлено на оборону страны. В приоритете также расходы на образование и медицину, финансирование социальных программ: пенсий, субсидий, социальной помощи малоимущим, внутренне перемещенным лицам. ПОДРОБНЕЕ

Как украинцы смогут сами увеличить себе пенсии? Чиновники ищут пути реформирования пенсионной системы. В приоритете – создание модели, когда трудоспособные граждане должны сами позаботиться о своей безбедной старости. В начале сентября в Верховной Раде был зарегистрирован очередной законопроект, касающийся пенсионной системы будущего. Что предлагают законодатели? ПОДРОБНЕЕ