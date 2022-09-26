Новости Одессы и Одесской области

Кому устроиться на работу перед пенсией станет проще?

Кому устроиться на работу перед пенсией станет проще?

Согласно принятому Верховной Радой закону, работодатели будут получать компенсацию единого социального взноса (ЕСВ) или части зарплаты из Фонда по безработице за трудоустройство определенных категорий граждан.

Так, работодатель получит компенсацию, если примет на работу:

  • лиц за пять лет до достижения пенсионного возраста;
  • лиц с инвалидностью;
  • матерей или отцов-одиночек, родителей детей с инвалидностью;
  • участников боевых действий;
  • молодежь на первое рабочее место;
  • долгосрочных безработных и других.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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