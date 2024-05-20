Как восстановиться на работе после увольнения

Какие бывают основания для увольнения

Согласно ст. 40 КЗоТ Украины, трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также срочный трудовой договор до окончания срока его действия могут быть расторгнуты работодателем только в случаях:

изменений в организации производства и труда, в том числе ликвидации, реорганизации, банкротства или перепрофилирования предприятия, учреждения, организации, сокращения численности или штата работников; выявленного несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации или состояния здоровья, препятствующих продолжению данной работы, а так же в случае отказа в предоставлении допуска к государственной тайне или отмене допуска к государственной тайне, если исполнение возложенных на него обязанностей требует доступа к государственной тайне; систематического неисполнения работником без уважительных причин обязанностей, возложенных на него трудовым договором или правилами внутреннего трудового распорядка, если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного взыскания; прогула (в том числе отсутствия на работе более трех часов в течение рабочего дня) без уважительных причин; неявку на работу в течение более четырех месяцев подряд вследствие временной нетрудоспособности, не считая отпуска по беременности и родам, если законодательством не установлен более длительный срок сохранения места работы (должности) при определенном заболевании. За работниками, потерявшими трудоспособность в связи с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием, место работы (должность) сохраняется до восстановления трудоспособности или установления инвалидности; возобновление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу; появления на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения; совершение по месту работы похищения (в том числе мелкого) имущества работодателя, установленного приговором суда, вступившим в законную силу, или постановлением органа, в компетенцию которого входит наложение административного взыскания; призыва или мобилизации работодателя – физического лица во время особого периода; установление несоответствия работника занимаемой должности, на которую он принят, или выполняемой работе в течение срока испытания совершение работником мобинга (травли), установленного судебным решением, вступившим в законную силу.

Увольнение по основаниям, указанным в пунктах 1, 2 и 6 настоящей статьи, допускается, если невозможно перевести работника, по его согласию, на другую работу.

Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя в период его временной нетрудоспособности (кроме увольнения по пункту 5 настоящей статьи), а также в период пребывания работника в отпуске. Это правило не распространяется на вариант полной ликвидации компании, учреждения, организации.

Согласно ст. 49-2, о следующем увольнении работников персонально предупреждают не позднее двух месяцев.

Как восстановиться на работе, если увольнение было незаконным

Итак, если Вас уволили. Основание увольнения – должно быть указано в приказе. И Вы имеете право обжаловать приказ, требовать его отмены в судебном порядке и требовать обновления на работе.

Какие документы нужны в суд (в копиях):

диплом (при наличии);

приказ о принятии на работу;

приказ о прекращении трудового контракта;

справка о средней заработной плате;

копия трудовой книжки;

справка о составе семьи;

приказ о сокращении штата;

приказ об увольнении;

другие документы.

Согласно пп.1 п.1 ст.5 Закона Украины «О судебном сборе» (редакция от 18.10.2023, от уплаты судебного сбора при рассмотрении дела во всех судебных инстанциях освобождаются: истцы — по делам о взыскании заработной платы и возобновлении на работе.

Если сокращению подлежит только Ваша должность и если это ничем не обусловлено, такое сокращение незаконно.

Как составить исковое заявление и получить зарплату

В исковом заявлении укажите, было ли указано увольнение с согласия профкома, предлагали ли Вам другие должности, имеющиеся на предприятии, которые имеют преимущества оставления Вас на работе.

При этом, если Вы женщина, Вам не могут быть предложены работы, предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения Украины от 29.12.1993 года № 256, где был утвержден Перечень тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда, на которых запрещается применение женщин.

Согласно нормам ст.236 КЗоТ Украины, в случае задержки собственником или уполномоченным им органом исполнения решения органа, рассматривавшего трудовой спор о возобновлении на работе незаконно уволенного или переведенного на другую работу работника, этот орган выносит определение о выплате ему среднего заработка или разницы в заработка за время задержки.

Средний заработок во время вынужденного прогула будет считаться со дня Вашего увольнения.

Таким образом, подавая в суд исковое заявление, Вы можетее просить суд принять решение о выплате работодателем среднего заработка по день решения суда, а также обязать работодателя внести изменения в Вашу личную карточку и трудовую книжку отменив предыдущие записи об увольнении.

По Вашему желанию Вы можете потребовать денежную компенсацию морального вреда от Вашего работодателя, но расчет должен быть обоснованным.

Если Вас увольняют по ч.1 ст.40 КЗоТ, а при этом не было перепрофилирования предприятия, не произошло уменьшения объемов производства и т.п., обязательно укажите об этом в исковом заявлении.

Исковое заявление пишется произвольно, но должны быть четко изложены все имевшие место факты, правдиво указаны все обстоятельства Вашего увольнения, описаны те документы, которые Вы подаете в исковое заявление.

Если Вы не можете предоставить определенные документы, а они у работодателя, можете подать ходатайство истребовать эти документы в порядке.