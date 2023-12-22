Цены на Привозе 22 декабря: картофель с мордочкой и как готовить свиные пятачки (фоторепортаж)

Солнышко то показывается, то скрывается, но заметно потеплело, Привоз себе привычно бурлит, услышала некоторые «размышления» на тему «как правильно Рождество справлять». Даже пришлось услышать: мол, теперь у нас с Рождеством, как с Новым годом — новое и старое. Кстати, для компота и кутьи в продаже есть все (и чуть больше). Но мы сегодня — о ценах на «основные» продукты, хотя у каждого они свои.
«Это что за картофель с улыбкой?»
— Это что за картошка с улыбкой? — спрашивает покупатель.
А как не спросить, если из большого картофеля (ах, эта реклама!) сделали «мордочку»: даже если не собирался картошку покупать, все равно мимо просто так не пройдешь.
Конечно, ответ тут же поступил от другого потенциального покупателя, тоже «заценившего» рекламу:
— Это она не улыбается, это она смеется. Над собственной ценой!
При этом продавщица на все это никак не отреагировала.
… В мясном корпусе женщина увидела свиные пятачки в продаже. Не удержалась:
— Боже!.. Как такое увидишь, сразу поймешь вегетарианцев!
Другая женщина возражает:
— Наверное, вы их никогда не готовили. Это же такая вкуснятина! Деликатес!
Женщины сразу начали общаться. Та, что только что «ужасалась», выходила из корпуса уже с рецептом «пятачкового деликатеса»…
Теперь о главном — о ценах
Овощи на одесском привозе (цены за один килограмм):
- картофель – 15-30 грн;
- лук – 20-25 грн;
- помидоры – 35-90 грн;
- свекла – 20-30 грн;
- кабачки – 55-80 грн;
- огурцы – 60-90 грн;
- сладкий перец – 35-80 грн;
- баклажаны – 35-70 грн;
- капуста – 20-40 грн.
- чеснок – 95-150 грн;
- морковь – 20-30 грн;
- зелень в пучках «стартует» от 8-15 грн.
Цены фруктов на одесском привозе (за один килограмм):
- яблоки – 15-30 грн;
- слива – 20-50 грн;
- груши — 25-70 грн;
- виноград – 60-130 грн;
- лимоны – 30-60 грн;
- мандарины – 35-85 грн;
- апельсины – 60-80 грн.
Сколько на Привозе стоят яйца, сыр, брынза:
- яйца (десяток) – 45-90 грн;
- брынза – 150-200 грн;
- сыр – 80-100 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина:
- задняя часть – 220-250 грн;
- телячья шея – 180-200 грн;
- ребра – 120-140 грн.
- антрекот – 170 грн.
Свинина:
- задняя часть -180-190 грн;
- шея – 220-230 грн;
- лопатка – 160-180 грн;
- ребра – 190-200 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 140-250 грн.
- сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 180-250 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза:
- толстолобик – 60-90 грн;
- караси – 60-80 грн;
- лобань (он же морской пеленгас) – «в среднем» 80-110 грн;
- судак – 180-250 грн;
- карп – «в среднем» 90-130 грн.
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Фото: Мария Котова