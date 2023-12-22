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Цены на Привозе 22 декабря: картофель с мордочкой и как готовить свиные пятачки (фоторепортаж)

Цены на Привозе 22 декабря: картофель с мордочкой и как готовить свиные пятачки (фоторепортаж)

Солнышко то показывается, то скрывается, но заметно потеплело, Привоз себе привычно бурлит, услышала некоторые «размышления» на тему «как правильно Рождество справлять». Даже пришлось услышать: мол, теперь у нас с Рождеством, как с Новым годом — новое и старое. Кстати, для компота и кутьи в продаже есть все (и чуть больше). Но мы сегодня — о ценах на «основные» продукты, хотя у каждого они свои.

«Это что за картофель с улыбкой?»

— Это что за картошка с улыбкой? — спрашивает покупатель.

А как не спросить, если из большого картофеля (ах, эта реклама!) сделали «мордочку»: даже если не собирался картошку покупать, все равно мимо просто так не пройдешь.
Конечно, ответ тут же поступил от другого потенциального покупателя, тоже «заценившего» рекламу:

— Это она не улыбается, это она смеется. Над собственной ценой!

Привоз 22.12. Котова.

При этом продавщица на все это никак не отреагировала.

… В мясном корпусе женщина увидела свиные пятачки в продаже. Не удержалась:

— Боже!.. Как такое увидишь, сразу поймешь вегетарианцев!

Привоз 22.12. Котова.

Другая женщина возражает:

— Наверное, вы их никогда не готовили. Это же такая вкуснятина! Деликатес!

Женщины сразу начали общаться. Та, что только что «ужасалась», выходила из корпуса уже с рецептом «пятачкового деликатеса»…

Теперь о главном — о ценах

Овощи на одесском привозе (цены за один килограмм):

Привоз 22.12. Котова.
Привоз 22.12. Котова.
Привоз 22.12. Котова.
Привоз 22.12. Котова.
Привоз 22.12. Котова.
  • картофель – 15-30 грн;
  • лук – 20-25 грн;
  • помидоры – 35-90 грн;
  • свекла – 20-30 грн;
  • кабачки – 55-80 грн;
  • огурцы – 60-90 грн;
  • сладкий перец – 35-80 грн;
  • баклажаны – 35-70 грн;
  • капуста – 20-40 грн.
  • чеснок – 95-150 грн;
  • морковь – 20-30 грн;
  • зелень в пучках «стартует» от 8-15 грн.

Цены фруктов на одесском привозе (за один килограмм):

Привоз 22.12. Котова.
Привоз 22.12. Котова.
Привоз 22.12. Котова.
  • яблоки – 15-30 грн;
  • слива – 20-50 грн;
  • груши — 25-70 грн;
  • виноград – 60-130 грн;
  • лимоны – 30-60 грн;
  • мандарины – 35-85 грн;
  • апельсины – 60-80 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, сыр, брынза:

Привоз 22.12. Котова.
Привоз 22.12. Котова.
Привоз 22.12. Котова.
  • яйца (десяток) – 45-90 грн;
  • брынза – 150-200 грн;
  • сыр – 80-100 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Привоз 22.12. Котова.
Привоз 22.12. Котова.

Говядина-телятина:

  • задняя часть – 220-250 грн;
  • телячья шея – 180-200 грн;
  • ребра – 120-140 грн.
  • антрекот – 170 грн.

Свинина:

  • задняя часть -180-190 грн;
  • шея – 220-230 грн;
  • лопатка – 160-180 грн;
  • ребра – 190-200 грн;
  • сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 140-250 грн.
  • сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 180-250 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза:

Привоз 22.12. Котова.
Привоз 22.12. Котова.
  • толстолобик – 60-90 грн;
  • караси – 60-80 грн;
  • лобань (он же морской пеленгас) – «в среднем» 80-110 грн;
  • судак – 180-250 грн;
  • карп – «в среднем» 90-130 грн.

Читайте также (и сравнивайте): Цены на Привозе 15 декабря: картошка для настроения и акция на сало

Фото: Мария Котова

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