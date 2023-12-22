Цены на Привозе 22 декабря: картофель с мордочкой и как готовить свиные пятачки (фоторепортаж)

«Это что за картофель с улыбкой?»

— Это что за картошка с улыбкой? — спрашивает покупатель.

А как не спросить, если из большого картофеля (ах, эта реклама!) сделали «мордочку»: даже если не собирался картошку покупать, все равно мимо просто так не пройдешь.

Конечно, ответ тут же поступил от другого потенциального покупателя, тоже «заценившего» рекламу:

— Это она не улыбается, это она смеется. Над собственной ценой!

При этом продавщица на все это никак не отреагировала.

… В мясном корпусе женщина увидела свиные пятачки в продаже. Не удержалась:

— Боже!.. Как такое увидишь, сразу поймешь вегетарианцев!

Другая женщина возражает:

— Наверное, вы их никогда не готовили. Это же такая вкуснятина! Деликатес!

Женщины сразу начали общаться. Та, что только что «ужасалась», выходила из корпуса уже с рецептом «пятачкового деликатеса»…

Теперь о главном — о ценах

Овощи на одесском привозе (цены за один килограмм):

картофель – 15-30 грн;

лук – 20-25 грн;

помидоры – 35-90 грн;

свекла – 20-30 грн;

кабачки – 55-80 грн;

огурцы – 60-90 грн;

сладкий перец – 35-80 грн;

баклажаны – 35-70 грн;

капуста – 20-40 грн.

чеснок – 95-150 грн;

морковь – 20-30 грн;

зелень в пучках «стартует» от 8-15 грн.

Цены фруктов на одесском привозе (за один килограмм):

яблоки – 15-30 грн;

слива – 20-50 грн;

груши — 25-70 грн;

виноград – 60-130 грн;

лимоны – 30-60 грн;

мандарины – 35-85 грн;

апельсины – 60-80 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, сыр, брынза:

яйца (десяток) – 45-90 грн;

брынза – 150-200 грн;

сыр – 80-100 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина:

задняя часть – 220-250 грн;

телячья шея – 180-200 грн;

ребра – 120-140 грн.

антрекот – 170 грн.

Свинина:

задняя часть -180-190 грн;

шея – 220-230 грн;

лопатка – 160-180 грн;

ребра – 190-200 грн;

сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 140-250 грн.

сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 180-250 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза:

толстолобик – 60-90 грн;

караси – 60-80 грн;

лобань (он же морской пеленгас) – «в среднем» 80-110 грн;

судак – 180-250 грн;

карп – «в среднем» 90-130 грн.

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Фото: Мария Котова