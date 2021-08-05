В Евросоюзе хотят, чтобы Украина отменила для своих граждан возможность иметь на руках сразу два заграничных паспорта. Об этом сказано в отчете комиссии Европарламента.

Давайте разберемся, о чем идет речь и почему европейцы против.

Два паспорта в одни руки? А что, так можно было?

Можно. В правилах оформления и выдачи заграничных паспортов четко прописана такая возможность. Если человек регулярно ездит за границу и для этого нужно оформлять множество разных иностранных виз, то миграционная служба выдаст второй паспорт. Правда, необходимо написать заявление, в котором гражданин обоснует свою просьбу. Обычно такой возможностью пользуются журналисты, бизнесмены, артисты и спортсмены. Можно подать один паспорт в консульство для оформления визы, а тем временем покинуть страну по второму.

У второго паспорта такой же серийный номер?

Нет. Второй паспорт это оригинальный документ со своим номером. Информацию про наличие у гражданина двух паспортов вносят в специальную машиносчитываемую зону. Она находится внизу странички, под фотографией и состоит из набора цифр и букв. Еще делают отметку на четвертой или пятой странице паспорта.

Почему Евросоюз против? Это же очень удобная штука

В отчете комиссии Европарламента есть небольшое разъяснение. Дело в том, что Польша выявила граждан Украины, которые имеют по два паспорта. И все бы ничего, но в паспортах были измененные личные данные. А это может позволить украинцам находиться в ЕС больше положенных 90 дней. Поэтому составители отчета рекомендуют Украине отменить возможность иметь одновременно более одного паспорта. Кроме того, европейцы настаивают, что нужно аннулировать действие уже выданных дополнительных паспортов.

А если Украина не согласится?

Евросоюз не просто так дает Украине такие рекомендации. Полное название документа Еврокомиссии — отчет в рамках механизма приостановления безвизовых режимов. Если будем представлять для ЕС источник миграционной угрозы, то визовый режим для нас могут вернуть.

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Фото: usionline.com