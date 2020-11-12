В чем суть конституционного вопроса, есть ли здесь правые и виноватые и каковы перспективы для разрешения конфликта, разбиралась «Одесская жизнь».

Несмотря на множество текущих проблем, в Украине разворачивается еще и конституционный кризис. Спорят Президент, парламент и Конституционный суд. Баталии развернулись вокруг антикоррупционных законов. Но внутренние политико-полномочные дрязги грозят обернуться настоящей головной болью для рядовых граждан и государства.

С чего все началось?

27 октября Конституционный суд Украины (КСУ) по представлению группы народных депутатов (в основном, от партии «ОПЗЖ») признал незаконной уголовную статью о незаконном обогащении чиновников (366-1 Уголовного кодекса «Декларирование недостоверной информации») и необходимости электронного декларирования ими своих доходов.

В ответ Владимир Зеленский пригрозил «перезапустить» Конституционный суд, а у здания суда собрались стихийные митинги протестующих против решения.

Что такое е-декларирование доходов?

Систему электронного декларирования запустили в 2016 году. Она вменяет в обязанность чиновникам, правоохранителям, депутатам и судьям ежегодно и крайне подробно отчитываться о своем благосостоянии и материальном положении членов своих семей, включая хранящиеся у них наличные деньги.

Международный валютный фонд назвал введение е-декларирования ключевым условием для предоставления Украине необходимого финансового транша, а Евросоюз внес систему деклараций в список требований для предоставления нам безвизового режима.

В чем суть решения Конституционного суда?

Во-первых, суд признал, что Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) не может проверять электронные декларации и предоставлять к ним доступ, а ложь в декларациях или намеренная неподача деклараций не могут считаться уголовными преступлениями.

КСУ обосновывает свое решение тем, что умышленная неподача декларации или неверно внесенные в нее данные не способны причинить «существенный вред обществу или государству». Поэтому эти действия не стоит признавать общественно опасными, а значит, и уголовную ответственность нести не за что.

И еще: по мнению судей Конституционного суда, контролировать расходы и доходы судей вообще нельзя, так как контролирующие структуры – НАБУ и НАПК – считаются частью исполнительных органов власти, а значит, не могут контролировать власть судебную. Это противоречит принципу разделения ветвей власти.

С чем не согласны Президент и протестующие?

По мнению главы государства, Конституционный суд, по сути, попытался отменить антикоррупционную реформу. И теперь НАБУ вынуждено закрыть 180 производств, открытых по фактам недостоверного декларирования. 34 обвинительных акта, переданных в суды, и шесть обвинительных приговоров по ним тоже теряют юридическую силу. Судей КС теперь могут поблагодарить экс-министр энергетики Игорь Насалик, мэр Одессы Геннадий Труханов, экс-замсекретаря СНБО Олег Гладковский и другие, уголовные дела против которых оказались под угрозой.

Можно ли оспорить решение или распустить Конституционный суд?

По большому счету – нет. Решения конституционных судей не оспариваются в принципе. Причем распустить КСУ тоже если не невозможно, то очень сложно.

Конституционный суд состоит из 18 судей (по шесть назначают Президент, Верховная Рада и съезд судей Украины).

Судьи КСУ назначаются пожизненно и сохраняют свои полномочия даже при военном или чрезвычайном положении. Но «уволить» конституционного судью могут его коллеги, в том числе, за существенный дисциплинарный проступок (решение принимается двумя третями голосов) или после вступления в силу обвинительного приговора в отношении судьи КСУ за совершение им преступления.

Какие могут быть последствия внутри страны?

Сейчас многие эксперты называют эту ситуацию конституционным кризисом. Ведь, по сути, в прямой конфликт вступили орган, оценивающий соответствие Основному закону страны, – Конституционный суд, и гарант Конституции – Президент Украины.

В сущности, в подвешенном состоянии оказалась борьба с коррупцией, а в НАПК заявили о невозможности назначения победителей местных выборов, так как без проверки деклараций на руководящие должности ни один кандидат не может быть официально назначен. Также оказалась под угрозой помощь МВФ для латания дыр в бюджете на следующий год.

– А главное – мы не понимаем, какой сюрприз Конституционный суд сделает завтра. Я не знаю, кто за этим стоит, – отметил Владимир Зеленский.

Какие могут быть последствия со стороны международных партнеров?

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что решение Конституционного суда может повлиять на безвизовый режим с ЕС.

Европейские дипломаты уточнили, что отмена электронного декларирования может повлиять на решение Брюсселя предоставить Украине очередной транш макрофинансовой помощи.

Чем может закончиться кризис?

Пока совершенно неясно. Конфликт может так же быстро затухнуть – для этого Верховная Рада должна будет изменить антикоррупционные законы, а может и разгораться все новыми вспышками – если Зеленский будет настаивать на роспуске Конституционного суда, к чему нет законных оснований.

От второго сценария, несмотря на явное порицание решения КСУ, украинских властей предостерегают международные партнеры.

– Нельзя вылечить антиконституционные решения Конституционного суда антиконституционными мерами Верховной Рады, – сказал Постоянный докладчик Европарламента по Украине Михаэль Галер.

«Нарушение Конституции – даже, возможно, по уважительной причине – не может привести к культуре конституционализма и уважения к верховенству права», – говорится в письме генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич и президента Венецианской комиссии Джанни Букиккио.