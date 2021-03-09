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Будет ли у одесситов единая платежка за газ?

Будет ли у одесситов единая платежка за газ?

Министерство энергетики отрабатывает вопрос перехода потребителей на одну платежную квитанцию по оплате газа. Об этом сообщил и.о. министра Юрий Витренко. Планируется, что единая платёжка за газ будет включать сумму и за потребленное голубое топливо, и за его распределение.

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Напомним, 24 декабря 2019 года Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг изменила порядок оплаты доставки газа. И с 1 января 2020 года платёжка за газ нам приходит в двух частях: за газ отдельно, за его доставку — отдельно.

К такому способу оплаты услуг газо­снабжения украинцы привыкают до сих пор. Такая двойная платёжка за газ создает дополнительные трудности, неудобства, и, что немаловажно в наше время, — расходы, например, на оплату банковской комиссии. Поэтому многие граждане до сих пор недовольны практикой раздельных квитанций.

Ранее мы рассказывали о том, какие права и обязанности перед потребителями имеют поставщики газа.

— Из конкретных вещей, над которыми мы сейчас работаем в ответ на запрос многих потребителей, — это переход на одну платёжку за газ и распределение, — рассказал Витренко.

По его словам, министерство также занимается вопросом тарифообразования на услуги по распределению газа, изучая возможность их уравнения — «чтобы тариф на распределение не был в одних регионах выше тарифа в других».

Также чиновник отметил, что министерство рассматривает возможность введения ограничений наценки монополистов на розничном и оптовом энергетических рынках, а также изменения принципов формирования тарифов, акцентировав внимание, что это приведет к снижению цен для потребителей.

— Чтобы потребители были уверены, что на них не переводят неэффективность работы операторов сетей, и чтобы деньги не изымались, а вкладывались в повышение качества и надежности поставок газа, тепла, электроэнергии, — сообщил министр.

Ранее мы рассказывали о том, что «Одессагаз-Поставка» предложил потребителям новый сервис.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Татьяна Сярова
Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

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