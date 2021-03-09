Министерство энергетики отрабатывает вопрос перехода потребителей на одну платежную квитанцию по оплате газа. Об этом сообщил и.о. министра Юрий Витренко. Планируется, что единая платёжка за газ будет включать сумму и за потребленное голубое топливо, и за его распределение.

Напомним, 24 декабря 2019 года Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг изменила порядок оплаты доставки газа. И с 1 января 2020 года платёжка за газ нам приходит в двух частях: за газ отдельно, за его доставку — отдельно.

К такому способу оплаты услуг газо­снабжения украинцы привыкают до сих пор. Такая двойная платёжка за газ создает дополнительные трудности, неудобства, и, что немаловажно в наше время, — расходы, например, на оплату банковской комиссии. Поэтому многие граждане до сих пор недовольны практикой раздельных квитанций.

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— Из конкретных вещей, над которыми мы сейчас работаем в ответ на запрос многих потребителей, — это переход на одну платёжку за газ и распределение, — рассказал Витренко.

По его словам, министерство также занимается вопросом тарифообразования на услуги по распределению газа, изучая возможность их уравнения — «чтобы тариф на распределение не был в одних регионах выше тарифа в других».

Также чиновник отметил, что министерство рассматривает возможность введения ограничений наценки монополистов на розничном и оптовом энергетических рынках, а также изменения принципов формирования тарифов, акцентировав внимание, что это приведет к снижению цен для потребителей.

— Чтобы потребители были уверены, что на них не переводят неэффективность работы операторов сетей, и чтобы деньги не изымались, а вкладывались в повышение качества и надежности поставок газа, тепла, электроэнергии, — сообщил министр.

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