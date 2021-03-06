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Два необычных рецепта блинов на Масленицу: готовим из картофеля и яблок

Два необычных рецепта блинов на Масленицу: готовим из картофеля и яблок

В этом году Масленица продлится с 8 по 14 марта. Поэтому самое время встречать весну и готовить такое простое, но вкусное блюдо, как блины.

Картофельные блины с сыром

ИНГРЕДИЕНТЫ: картофель – 7 шт., сыр твердый – 200 г, яйца – 1 шт., панировочные сухари, соль и черный перец – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Картофель отварить в мундире, остудить, очистить от кожуры и натереть на крупной терке, добавить яйцо, соль, специи и замесить тесто. Тесто раскатать толщиной 0,5 см и сформовать блины диаметром со сковороду. Насыпать сверху панировочные сухари, вдавить их в тесто скалкой и выложить блин на сковороду стороной, обваленной в сухарях. Жарить блинчик 10 минут на небольшом огне. На крупной терке натереть сыр и посыпать им картофельный блин сверху, затем накрыть крышкой и жарить до тех пор, пока сыр не расплавится.

Блины с яблоком и корицей

ИНГРЕДИЕНТЫ: молоко – 400 мл, яблоки – 3 шт., тыквенное пюре – 100 г, яйца – 2 шт., сахар – 2,5 ч. ложки, мука – 9 ст. ложек, сода – 0,75 ч. ложки, масло сливочное – 80.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Яйца соединить с сахаром и корицей и взбить венчиком. Добавить тыквенное пюре и растопленное сливочное масло. Все перемешать. Яблоки очистить, удалить сердцевину, нарезать очень мелкими кубиками (можно натереть на крупной терке) и добавить в полученную смесь. Муку и соду перемешать и также всыпать в смесь. Далее влить молоко и вымешать. Из полученного теста приготовить блины обычным способом.

Ранее в рубрике «Вкусно с Одесской жизнью» мы рассказывали о том, как приготовить необычный плов дома.

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