Картофельные блины с сыром

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Картофель отварить в мундире, остудить, очистить от кожуры и натереть на крупной терке, добавить яйцо, соль, специи и замесить тесто. Тесто раскатать толщиной 0,5 см и сформовать блины диаметром со сковороду. Насыпать сверху панировочные сухари, вдавить их в тесто скалкой и выложить блин на сковороду стороной, обваленной в сухарях. Жарить блинчик 10 минут на небольшом огне. На крупной терке натереть сыр и посыпать им картофельный блин сверху, затем накрыть крышкой и жарить до тех пор, пока сыр не расплавится.

Блины с яблоком и корицей

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Яйца соединить с сахаром и корицей и взбить венчиком. Добавить тыквенное пюре и растопленное сливочное масло. Все перемешать. Яблоки очистить, удалить сердцевину, нарезать очень мелкими кубиками (можно натереть на крупной терке) и добавить в полученную смесь. Муку и соду перемешать и также всыпать в смесь. Далее влить молоко и вымешать. Из полученного теста приготовить блины обычным способом.

Ранее в рубрике «Вкусно с Одесской жизнью» мы рассказывали о том, как приготовить необычный плов дома.