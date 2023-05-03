Древопад в Одессе: зри в корень (фото)

«Картина маслом» в одесском сегменте Интернета: на фото, сделанном 21 февраля этого года (в этот день в Одессе был штормовой силы ветер), — высоченное дерево лягло аккурат на капоты двух рядом припаркованных иномарок. Рядом с фото — пояснение: местные жители в течение трех (!) лет просили коммунальщиков это дерево убрать. Не допросились… Подобных фото можно «нарыть» многое множество и за предыдущие годы. С точки зрения автора, их объединяет одно: рухнувшие под напором ветра деревья — великаны — это пирамидальные тополя.

Автор этих строк не строит из себя «проффесора» в данной теме. Просто будучи херсонским журналистом (сейчас я уже 3 месяца в Одессе в качестве переселенца), занимался этой темой, кстати, намного более присущей Херсону чем Одессе. И получил консультацию в нашем аграрном «универе». Так вот, в1950-е годы в СССР стартовала программа озеленения. Особенно на наших «югах», и максимально — на степной Херсонщине. Вольно гулявшие по ровной как стол поверхности ветра-суховеи «с мясом» срывали верхний слой грунта, провоцируя появление мощных пылевых бурь, реально не дававших людям жить!

Вдоль дорог начали массово создавать лесопосадки, высаживали аллеи деревьев и на городских улицах. Какие деревья? Ну конечно же пирамидальные тополя. Почему? А они очень быстро растут, неприхотливы. Срок их жизни — 60-70 лет, но никто тогда не планировал, что эти деревья будут жить здесь «до упора».

Полагали, что десятка через полтора лет тополя, приносящие неудобства людям (одно из них — вездесущий тополиный пух, даже в песню «залетевший»), будут заменены на деревья других пород. Типа «мавр сделал свое дело, мавр может уходить». Но, как нередко показывает жизненный опыт, нет ничего более постоянного, чем временное. Да и тополя, в общем-то, действительно блестяще и оперативно справились с поставленной задачей: через несколько лет на Херсонщине напрочь забыли, что такое пылевые бури. Так вот и получилось, что дожили пирамидальные тополя до такого возраста, что «хоть стой, хоть падай».

В Херсоне их огромное количество, в Одессе — намного меньше (в основном здесь акации, клены и платаны). После «древопада» 21 февраля, вспомнив эту тему, я стал обращать на это внимание. В «старом городе»(я нашел приют на Молдаванке) найти тополя оказалось непросто (обнаружил вот этот на Катерининской), а вот в свой очередной визит в «злосчастный» Приморский собес на Армейской улице среди многоэтажек я увидел множество высоченных кандидатов на низвержение.

Почему «хоть стой, хоть падай» ?

А все очень просто. В высоту пирамидальный тополь достигает 40 метров (для сравнения, 12-этажка — это где-то 36 метров). У высокого дерева высоко центр тяжести и при этом «якорь» — слабехонький. То есть корни тополя мало того, что поверхностные, так еще и лишь немного выходят за границу кроны. А кроны той по ширине у пирамидального тополя — всего-ничего. Но мало того: в преклонном возрасте, как, впрочем, и все иные творения Божьи, тополя начинают болеть. И болячки эти разномастные ослабляют и ствол, и корневую систему. Как результат, в один далеко не прекрасный день достаточной силы ветер за счет большой парусности укладывает этого «колосса на глиняных ногах» целиком, «с мясом» выворачивая то, что осталось от корней. И видно, что осталось их «с гулькин нос».

Что интересно: работая над этим материалом, выкопал в интеренете статью «за Одессу», датированную 14 мая 2012 года, то есть фактически 11-летней давности. Коммунальный чиновник тогда сообщил, что в том году в городе взамен 403-х «умерших» тополей высажены акации, липы, клены, березы, платаны. И, мол, такими темпами лет через 10-15 проблема тополиного пуха (речь шла о нем) уйдет сама собой. Минуло 11 лет, а проблема — вот она, лежит на капотах сразу двух иномарок. Да не беда это — всего лишь железо покорежило застрахованное. Беда — это когда, как в Херсоне, 24 февраля 2020 года возле школы № 50 на девчушку 13-летнюю во время бури огромный тополь целиком, как и положено, рухнул. Хорошо, что ветвями прижал к земле, а не стволом. Госпитилизировали ее с ушибом грудной клетки, черепно-мозговой травмой, в шоковом состоянии. А ведь сколько раз мы, херсонские журналисты, напоминали и коммунальщикам, и «начХальству» городскому: займитесь тополями, мать вашу!!!

Эффект от наших воззваний в точности определялся поговоркой «Собака лает, а караван идет». Может быть ваш контроль за этой темой в Одессе-маме, уважаемые читатели, не будет гласом вопиющего в пустыне? Все ведь не только под Богом ходим, но и под тополями…

Валерий Боянжу, Херсон-Одесса

Читайте также:

Фото автора