В Одессе уже упали полсотни деревьев, а ветер продолжает дуть

Древопад из-за сильного ветра в Одессе 28 марта стал настоящим бедствием: пострадали люди, пострадали автомобили.

О том, что в течении дня 28 марта в городе упало около 50 деревьев и больших веток, сообщили в Одесском городском совете.

В результате непогоды два человека пострадали, их госпитализировали в больницы

Коммунальные службы работают в оперативном режиме по ликвидации последствий непогоды.

Городские власти призывают одесситов не пренебрегать правилами безопасности во время таких погодных явлений:

меньше выходить на улицу;

держаться подальше от деревьев и крупных рекламных конструкций;

не парковать вблизи деревье автомобили.

Тем более сильный ветер продолжает дуть и, по прогнозам синоптиков, продолжит дуть завтра.

Также мы предупреждали, что в Одессе могут обрываться провода и рассказывали как правильно вести себя, оказавшись рядом.

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